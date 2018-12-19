Vali Karaloğlu: “Antalya çok kültürlü bir şehre dönüşüyor”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında, aralarında Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Kürşat Çavuşoğlu'nun da bulunduğu heyeti kabul etti.

“Antalya bir göçmen şehri”

Vali Karaloğlu, “Antalya bir göçmen şehri, 154 ülkeden şehrimize gelip, burada yaşayan dostlarımız var. Bunların bir kısmı eğitimi için, bir kısmı yeni iş kurmak için, bir kısmı iş bulmak için, bir kısmı da emeklilik sürecini Antalya'da yaşamak için gelmiş. Biz Antalya'da 80 binin üzerinde yabancı uyruklu dostumuzla huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Antalya bu bakımdan çok kültürlü bir şehre dönüşüyor” dedi.

“Türkiye göç meselesini seyreden değil yöneten bir ülke”

Antalya'nın, İstanbul'dan sonra en çok yabancının ikamet ettiği il olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, “Türkiye artık göç meselesini seyreden değil yöneten bir ülkedir. İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz de var. Türkiye'nin çok ciddi bir göç politikası oluşuyor. Göç idaresi üzerinden farklı etkinlikler de yapıyoruz. Antalya ve Alanya'da uyum toplantıları yapıldı. Artık göçmenlerin hem hakları hem de sorumlulukları var. Antalya merkezde Alanya'da, Kemer'de ve Manavgat'ta göç idaremizin şubeleri bulunuyor. Biz göçü bir zenginlik olarak görüyoruz. Millet olarak ta hep söyleriz. Bizde göçmen bir milletiz. Göç insan hayatıyla eş değer bir şey, biz de göçü sorun olarak görmüyoruz. Göçü yönetilebilecek bir süreç olarak görüyoruz. Uluslararası Göçmenler Gününüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Rus Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Irina Balcı, Antalya'nın dünyaya en iyi örnek olduğunu belirterek, “Göçmenleri çok güzel ağırlıyorsunuz, bu yüzden biz Antalya'yı ikinci evimiz olarak görüyoruz. Valim sizde dostluğumuza büyük katkı verdiniz. Biz burada çok mutlu yaşıyoruz. Çocuklarımız çok mutlu yaşıyor. Sizin kapınız yabancılara her zaman açık, ben buna dünyanın hiçbir yerinde rastlamadım. Antalya'da yaşamaktan çok mutluyuz. İnşallah burada hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Görüşmenin ardından Vali Münir Karaloğlu, göçmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.