Vali Karaloğlu: “Antalya'da 967 tane toplanma alanı tespit edildi”

Antalya'da 967 tane toplanma alanın tespit edildiğini vurgulayan Karaloğlu, “Konteynır ve çadır kentlerin kurulacağı 17 alan belirlenmiş ama 2 buçuk milyonluk nüfusun yaşadığı bir şehir için çok yetersiz. Bu durumu tekrar gözden geçireceğiz” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, afet öncesi Antalya'da yapılan hazırlık çalışmalarının gözden geçirileceğini belirten Vali Karaloğlu, “Aldığımız tedbirlerin yeterli olup olmadığına bakacağız. Eğer eksiğimiz varsa bu eksiklerin giderilmesi noktasında masanın etrafında bulunan kurum ve kuruluşlara, belediyelerimize yeni görevler vereceğiz” dedi.

“Farklı afet türleriyle karşı karşıya kalıyoruz”

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna değinen Karaloğlu, “Nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu deprem riski yüksek olan bölgelerde yaşıyor. Depremin dışında da farklı afet türleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Antalya'da yaşadığımız hortum olayları belki 5-10 sene önce hiç yaşamadığımız bir afet türüydü ama son 3 senedir, Antalya'da hortumla karşılaşıyoruz. Mal kayıplarımız oluyor. Maalesef geçen sene can kaybımız da oldu” şeklinde konuştu.

1 Ocak 2019' da Türkiye Deprem Haritasını, AFAD Başkanlığı tarafından yenilenip kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Karaloğlu, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, bu gerçeği bilerek ve hazırlıklı olarak yaşanılması gerektiğini vurguladı. Depremin değil tedbirsizliğin öldürdüğünü sözlerine ekleyen Karaloğlu, depremin önemsenmediğini ancak deprem olduktan sonra toplumsal dayanışma, afete müdahale ve krizin yönetiminde bir sorun olmadığını ifade etti.

“Antalya'da 1035 heyelan tehlikes olan bölge var”

Bütünleşik Afet Tehlike Haritası'nın, il olarak çıkarıldığını ve dijital ortama aktarıldığını vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, “Şu anda Antalya'da 1035 adet heyelan tehlikesi olan bölge tespit edilmiş. 990 adet kaya düşmesi ve 122 adette çığ tehlikesi olabilecek alanlar belirlenerek dijital ortama aktarılmış, vatandaşlarla paylaşılmaktadır” dedi.

“Hepimizin yapacağı görev bellidir”

2019 Yılı Türkiye Afet Müdahale Planları'nın yeniden gözden geçirilerek yayınlandığını belirten Vali Karaloğlu, “Burada hangi kurumun, hangi arkadaşımızın ne işi yapacağını bellidir. Bir afet olduğunda hiç kimse davet beklemeden, yapması gereken işin başında bulunmak zorundadır. Hepimizin yapacağı görev bellidir. Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi ise afetten sonraki süreci yönetmek için dijital ortamda AFAD Başkanlığımızın oluşturduğu bir platform, geçen sene Antalya'daki hortum felaketinden sonra bunu canlı olarak da kullanmış olduk” şeklinde konuştu.

“967 tane toplanma alanımız tespit edildi”

Afet durumlarında, sadece yaşanılan ilde değil, çevre iller ile birlikte afete karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, “Biz birçok çalışmayı komşu il burdur ve Isparta ile beraber yaparız. Afet topyekûn, el birliğiyle çalışmamız gereken bir konudur. Antalya'da 967 tane toplanma alanımız tespit edilip, yayınlanmış. Konteynır ve çadır kentlerin kurulacağı 17 alan belirlenmiş ama 2 buçuk milyonluk nüfusun yaşadığı bir şehir için çok yetersiz. Bu durumu tekrar gözden geçireceğiz. Afetten sonra en önemli sorunlardan biri de enkazın döküleceği alanlar oluyor. Bu alanların hazırlık aşamasında tespit edilip ilan edilmesi lazım” dedi.

Lojistik Merkezlerin afet durumlarında çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Vali Münir Karaloğlu, Antalya'da küçük bir lojistik merkezimiz var.

Karaloğlu, “Yenisini yapmak üzere Döşemealtı ilçe sınırları içerisinde hazineden yeni bir yer alıyoruz. Şu anki lojistik merkezimizde bin 636 çadırımız, 90 adet tek kişilik yatağımız, 600 adet yatak çarşaf setimiz, 1144 adet aile mutfak setimiz ve 1320 adette katlanır yatak konteynır içerisinde bekliyor. Türkiye, Van depreminden sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çok mesafe aldı” diye konuştu.