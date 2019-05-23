Vali Karaloğlu Antalyaspor taraftarıyla iftarda buluştu

Antalya Stadyumu otoparkında gerçekleşen iftara Vali Karaloğlu'nun yanı sıra siyasi parti temsilcileri, Antalyaspor'un farklı branşlardaki sporcuları, yöneticileri, iş insanları ve çok sayıda taraftar katıldı. İftarda konuşan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu belirtti. Antalyaspor'un, Antalya markasına önemli katkılar sunan bir alt marka olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Antalya'da yaşayan Antalya'yı yöneten yöneticiler olarak bizler, Antalya'da para kazananlar, Antalya'da yaşayanlar, Antalya'da nefes alıp veren herkesin bu takıma sahip çıkması lazım. Bu sene başında bir sürü sorunumuz vardı. Yönetim değişti, yeni bir yönetim kurulu oluştu. Takımla ilgili farklı söylentiler vardı. Ama Antalyaspor Türkiye'de bu işle uğraşan herkesi şaşırtacak bir başarıyı kazandı. Antalyaspor ve Alanyaspor herhangi bir risk taşımadan gelecek seneye takımlarımızı taşınmış oldu. Emeği geçen yöneticilerimize değerli hocalarımıza ve bütün oyuncularımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Antalyaspor'dan beklentilerinin daha büyük başarılar kazanması olduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, Antalyaspor'un hafta sonu karşılaşacağı Fenerbahçe'yi yenerek Avrupa'ya gitmesini arzu ettiğini belirtti. Konuşmaların ardından Karaloğlu, Antalyaspor taraftarları ile sohbet edip, fotoğraf çektirdi.