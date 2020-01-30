Vali Karaloğlu EMİTT 2020 Fuarına katıldı

Fuarda ilk defa Antalya, tüm kurum, kuruluş ve firmalarıyla bir arada stant açtı.

Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olan EMİTT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 24. Kez kapısını İstanbul'da ziyaretçilerine açtı. Fuar'daki devasa Antalya standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Vali Münir Karaloğlu fuara katılarak Antalya'dan fuarda stant açan kurum kuruluş ve sektör temsilcilerinin stantlarını ziyaret etti. Sektör temsilcilerine başarılar diledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'n katılımıyla fuarın açılışı gerçekleştirildi. Fuara Vali Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitti Böcek, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Turistik İşletmeciler ve Otelciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ve sektör temsilcileri katıldı. Fuarda Kanal V televizyonunda Canlı Yayın'a çıkan Vali Münir Karaloğlu Türkiye'nin ve bölgenin en büyük fuarı olan EMİTT'in Türk turizmiyle orantılı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti.

"En büyük markamız Antalya"

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonu Antalya olarak her sene EMİTT'e katıldıklarını ifade eden Vali Münir Karaloğlu “Bu seneye kadar fuarda hep parça parça var oluyorduk. Belediyelerimiz ayrı bir stant açıyordu. Biz Valilik ve BAKA olarak ayrı bir stant açıyorduk. Otellerimiz ayrı bir stant açıyordu. Ben Antalya'ya geldiğim ilk günden itibaren hep şunu söylüyordum. Bütüncül bir tanıtım yapalım. Bizim en güçlü markamız Antalya'dır. Antalya şemsiyesi altında alt markalarımızı serpiştirelim. Alt markalarda yukardaki güçlü Antalya markasından istifade etsin. Bu sene çok teşekkür ediyoruz. Ticaret odamızın moderatörlüğünde tanıtma A.Ş.'miz var. Onun eliyle bütün belediyelerimiz, valilik, sivil toplum, AKTOB, sektör hep beraber içinde bulunduğumuz alanda bir araya geldik. İlk defa bu sene bütüncül bir Antalya tanıtımıyla EMİTT fuarındayız çok mutluyuz. Kocaman bir Antalya şemsiyesi altındayız. İnşallah bereketli verimli bir fuar olur diye temenni ediyorum” dedi.

2020'ye yüzde 30'luk büyüme ile başladık"

Ocak ayı turizm verilerine göre 2020 yılını yorumlayan Karaloğlu “Ocak ayı tamamlanmak üzere. Ocak ayında belki rakamlar çok büyük değildir ama gösterge önemlidir. Trendin nereye gittiğini Ocak ayı verilerine baktığımızda anlayabiliriz. Geçen seneye göre yüzde 30'luk bir büyüme var. Yüzde 30'luk büyümeyle Ocak'a başlamak büyük bir moraldir, motivasyondur. İnşallah 2020'de, 2019'da kırmış olduğumuz büyük rekorların üstüne yeni rekorlar ekleyerek, kendi rekorlarımızı kırarak Antalya turizmine Türkiye turizmine hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fuarda 2019 yılı Antalya teması olan Aspendos'un maketi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler Aspendos maketinde ve mini golf alanında fotoğraflar çektirdi. Fuarda stantları tek tek gezip temsilcilere başarılı bir turizm yılı geçirmelerini dileyen Vali Karaloğlu, mini golf sahasında da atış yaptı.