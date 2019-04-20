Vali Karaloğlu göçmenlerle akşam yemeğinde buluştu

Vali Münir Karaloğlu, Antalya İl İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan göçmenlerle akşam yemeğinde buluştu.

Vali Münir Karaloğlu Antalya'da gerçekleştirilen 8. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nın ardından toplantıya katılan Afyon, Burdur, Isparta, Konya, Karaman Valileri, İl Güvenlik Amirleri ve İl Göç Müdürleri ile birlikte Antalya Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti. Merkezde incelemelerde bulunulmasının ardından göçmen misafirler ile birlikte akşam yemeği yenildi.

Vali Karaloğlu Antalya Geri Gönderme Merkezi ile ilgili “Merkezimiz 2017 Eylül'de hizmete açıldı. 170 yatak kapasitesi var. Şuana kadar 2500 düzensiz göçmeni Türkiye'nin misafir odası Antalya'da bu merkezimizde misafir ettik. Şuanda da 41'i erkek, 12'si kadın, 8'i çocuk olmak üzere hâlihazırda 61 misafir konuk etmekteyiz.” İfadelerini kullandı.