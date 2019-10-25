Vali Karaloğlu: " Kış aylarındaki boşluğu alternatif turizm çeşitleriyle doldurmak istiyoruz"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 22-24 Ocak 2020'de İstanbul'da düzenlenecek olan ACE of Mice toplantı, kongre ve etkinlik fuarına katılmak istediklerine dikkat çeken Karaloğlu, Bölgede kongre toplantı ve fuar turizmini büyütmek, Kış aylarındaki boşluğu alternatif turizm çeşitleriyle doldurmak istediklerini belirtti

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Ekim ayı olağan toplantısı Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleşti.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında düzenlenen Yönetim Kurulu Ekim ayı olağan toplantısına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda 2018 Yılı Teknik Destek Programı'nın kapanışı ile ilgili bir sunum yapılacağına değinen Vali Karaloğlu, “Daha önce Kalkınma Bakanlığı döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde uygulanan Sosyal Destek Programları artık Türkiye'nin genelinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü eliyle yürütülecek. Bugün bölgemizden gelen teklifleri yönetim olarak görüşeceğiz ve illerimizden SODES'e göndereceğimiz projeleri kabul etmiş olacağız. Yine bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olan EMİTT'e bölge olarak Antalya, Burdur Isparta olarak katılımının şekliyle ilgili teklif var onu görüşüp karara bağlamış olacağız” dedi.

Kış turizmine fuar hamlesi

22- 24 Ocak 2020'de İstanbul'da düzenlenecek olan ACE of Mice toplantı, kongre ve etkinlik fuarına katılmak istediklerine dikkat çeken Karaloğlu, Bölgede kongre toplantı ve fuar turizmini büyütmek, Kış aylarındaki boşluğu alternatif turizm çeşitleriyle doldurmak istediklerini belirtti. Konuşmasını Toplantıda 2019 Mali Destek Programı başvurularını da değerlendireceklerini belirterek sürdüren Karaloğlu, “3 ana başlıkta çağrıya çıkmıştık mali destek programımızda. ‘Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı adı altında 2019 yılında çağrıya çıkmıştık. 3 ilimizden 125 proje gelmiş; 56 tanesi Antalya'dan, 35 tanesi Isparta'dan 34 tanesi de Burdur'dan. Başvurulardan Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na 46 proje gelmiş bunların 22'si Antalya'dan, 10 tanesi Isparta ve 14 tanesi de Burdur'dan gelmiş. İkinci çağrımız Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na 54 proje başvurusu olmuş 29'u Antalya'dan, 14 tanesi Isparta'dan, 11 tanesi de Burdur'dan. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı'na gelen proje sayısı 25 ve 5'i Antalya'dan, 11 tanesi Isparta'dan ve 9 tanesi de Burdur'dan. Toplam 125 proje geldi, değerlendirme süreçleri tamamlandı. Bugün nihai kararı Yönetim Kurulu'nda görüşeceğiz nihai kararı vereceğiz ve proje sahiplerine de kazananları ilan etmiş olacağız. Alacağımız kararların Batı Akdeniz'e bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını bölgemizdeki yaşam kalitesini yukarıya çekmesini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Vali Karaloğlu'nun konuşmasının ardından toplantı, Ekim ayı gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.