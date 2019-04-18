Vali Karaloğlu liderliğinde Ulupınar-Olympos Likya yolu yürüyüşü

Ulupınar'da buluşan doğa severler, turizmciler ve bölge halkı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Emrah Ayhan, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ve AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ile birlikte yürüyüşe geçti.

Likya yolu üzerinde Çıralı'da yer alan Yanartaş'a çıkan doğaseverler ve burada hazırlanan tiyatro gösterisini ve ardından Olympos antik kentinde tapınak girişinde yan flüt dinletisini izlediler, ardından Kazı Başkanı Prof.Dr.Yelda Olcay Uçkan rehberliğinde bölge hakkında bilgiler aldılar.

Karaloğlu: "Üzerinde onlarca antik şehrin, antik tiyatronun bulunduğu muhteşem bir doğa"

Yürüyüş öncesi bir konuşma yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “ Bugün Antalya'daki turizmi çeşitlendirme faaliyetlerimizden bir tanesi olan Likya Yolu yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Biz Antalya'nın sadece deniz kum güneş değil, çok önemli özelliklerinin olduğunu, çok önemli değerleri içinde barındırdığını ve bunları da çok fazla bilmediğimizi ve kullanmadığımızı düşünüyoruz. Likya yolu diyoruz. Kemer ‘den başlayıp, Fethiye'ye kadar devam eden tarihi bir güzergah. En uzun mesafeli yürüyüş rotalarından bir tanesi. 540 km. ye varan bir mesafe. Üzerinde onlarca antik şehrin, antik tiyatronun bulunduğu muhteşem bir doğa” dedi.

Arkeolog Prof.Dr. Nevzat Çevik de yaptığı konuşmasında “Likya Yolu, dünyanın birçok noktasından görülmeyen, inanılmaz kültürel dokusu ile, adım başı zengin kentleri ile ve diğer küçük boyutlu yerleşimleri ile ve müthiş doğası ile muhteşem bir cazibe alanı oluşturmaktadır. Bu kentlerin burada bu kadar yoğun bulunması ve özellikle arkeolojik kazılar ile, metropol boyutunda olan şehirlerin ortaya çıkması bizi geçmiş ile daha sıkı bir buluşmaya anlam kazandırıyor. Bastığımız bu topraklar, on binlerce yılın birikimini bize gönderdiyse eğer, onları bugün anlamak ve onlardan yararlanmak bizim insanlık ve uygarlık yolunda ilerlememizde katkı koyacaktır” diye konuştu.

ATAV ( Antalya Tanıtım Vakfı ) Başkanı Yeliz Gül Ege de yaptığı açıklamasında, “ Uzun yılardır bu kadar keyifli ve heyecanlı bir turizm haftası kutlamamıştık. Sayın

Valimizin her konuda olduğu gibi bu konuda da girişimci davranışı vakıf olarak bizi de çok mutlu etti. Bu etkinliği bundan sonraki yıllarda da devam ettirmeliyiz. Buradaki kalabalık bunu gösteriyor. Gerçekten insanlar bu tür aktivitelere aç kalmışlar. Çoğumuz Likya yolunu biliyoruz ama birçoğumuz bu yolda yürümedi. Oysaki bizim dışımızda tüm dünyadan herkes bu yolu yürüyor. O yüzden çok önemli bir yürüyüş rotasındayız ve herkesi bu rotada yürüyüşe davet ediyoruz” dedi.