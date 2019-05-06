Vali Karaloğlu: “Nordik ülkelerini krizden çıkış barometresi olarak görüyoruz”

Alanya Fahri Konsoloslar Konferansı için Antalya'ya gelen Danimarka Büyükelçisi Svend Olling, İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, Norveç Büyükelçisi Vegard Ellefsen ve Finlandiya Maslahatgüzarı Pekka Voutilainen, konferans öncesi Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Saat 10.30'da başlaması planlanan ziyarete, İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren adresi bulamadığı için yaklaşık yarım saat geç katıldı. Vali Karaloğlu'na Türkçe ‘Çok özür dilerim” diyen Hellgren, ardından diğer büyükelçilerin yanına oturdu.

“Nordik ülkelerini krizden çıkış barometresi olarak görüyoruz”

4 ülkenin büyükelçisini Antalya'da görmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, konferansın yapılacağı Alanya'nın Antalya ve Türkiye turizmi açısından önemli bir destinasyon olduğunu kaydetti. İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya'dan gelen turist sayısı rakamları hakkında bilgiler de paylaşan Karaloğlu, 4 ülkeden de 2019 yılında artış yaşandığına dikkat çekti. Karaloğlu, “2016 krizinden önce Antalya'ya Nordik ülkelerinden yaklaşık 1 milyon turist geliyordu. Ama kriz sonrasında 300 binlere kadar düşmüştü. 2018'in 4 ayıyla 2019'un ilk 4 ayını karşılaştırdığımızda, İsveç'ten Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 42'lik bir artış var. Norveç'ten ilk 4 ayda yüzde 87'lik bir artış var. Danimarka'dan yüzde 18'lik bir artış var. 2016 krizinden sonra Nordik ülkeleri arasında en az etkilenen Danimarka oldu. Finlandiya'dan da ilk 4 ayda yüzde 14'lük bir artışımız var. Biz tekrar 2016 öncesine bu rakamların hızlı bir şekilde ulaşmasını istiyoruz. Nordik ülkelerinden artışları biz krizden çıkış barometresi olarak da görüyoruz” diye konuştu.

“Keşke 50 yılı söylemeseydiniz”

Geç kaldığı için özür dileyerek sözüne başlayan İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, Antalya'ya ilk defa gelmediğini ancak ilk gelişinin 50 yıl önce olduğunu söyledi. Bunun üzerine Vali Karaloğlu, “Keşke 50 yılı söylemeseydiniz” şeklinde espri yaptı. Karaloğlu'nun bu sözleri İskandinav büyükelçilerini güldürdü.

Büyükelçilerden çevreci turizm vurgusu

Hellgren ayrıca, Antalya sürdürülebilir çevreci turizm adına büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti.

Norveç Büyükelçisi Vegard Ellefsen, ülkelerindeki araçların yüzde 50'sinin elektrikli olduğuna dikkat çekerek, Antalya'da da bunu görmek istediklerini dile getirdi. Finlandiya Maslahatgüzarı Pekka Voutilainen de ülkelerinde sürdürülebilir turizm adına küresel iklim değişikliklerinin gündemde olduğunu ve bu konuda adımlar attıklarını söyledi. Tarım konusunda Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini belirten Danimarka Büyükelçisi Svend Olling ise Alanya'da ticaret odasında görüşmeler yapacaklarını ifade etti.