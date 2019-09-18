Vali Karaloğlu, "Polonya'da Türkiye festivali yapacağız"

Polonyalı gazetecileri ağırlayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, " Polonya'nın önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'ye turist gönderen en güçlü ülkelerden birisi olacak, ayrıca önümüzdeki yıl Polonya'da Türkiye festivali gerçekleştireceğiz.” dedi.

Vali Karaloğlu, Polonya Türkiye Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla Antalya'da bulunan TVP Ticaret ve Uluslararası İşbirliği Ofisi Başkan Vekili Mr. Clayton Reklewski Louis-Jean, Gazeta Wyborcza Yabancı Masası Editörü Mrs. Marcelina Joanna Szumer, Rzeczpospolita Yabancı Masası Editörü Mr. Piotr Jendroszczyk ve PAP Yabancı masası Editörü Mrs. Natalia Dziurdziska'yı makamında kabul etti. Karaloğlu gazetecilerin, güvenlik, mülteci sorunu, turizm, ekonomi ve siyaset konularına ilişkin sorularına da cevap verdi.

"Polonyalılar Antalya'yı sevdi"

Turizme ilişkin soruları cevaplayan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın dünyanın hemen her yerinden ziyaretçi ağırlayan popüler bir destinasyon olduğunu ve marka gücünü her geçen gün artırdığını ifade etti.

Karaloğlu, “Bu yıl turizmde 16 milyon ziyaretçi ağırlama hedefimiz vardı. Hedefimize hızla yaklaşıyoruz. Bu hedefi yakalamamızda Polonya'nın yeri büyük. Polonya, Antalya'ya en fazla ziyaretçi gönderen 5'inci ülke ve pazar durumunda. Gelen ziyaretçi sayısında, geçen yıla oranla yüzde 40 artış var. 2016 yılında sadece 96 bin olan Polonyalı ziyaretçi sayısı bu yılın ağustos ayı itibariyle, 400 bini aşmış bulunuyor. Polonyalılar Antalya'yı sevdi” şeklinde konuştu.

"Antalya bir huzur şehridir"

Ziyaretçilerin güvenliğine ilişkin bir soruya Vali Karaloğlu, “Şu an Avrupa da dahil dünyanın en güvenli şehirlerinden birisindesiniz. Antalya güvenli bir şehir. Etrafında yaşanan sıkıntılara rağmen, seyahat severler için en güvenli limanlardan biridir. Bir barış ve huzur şehridir. Evet, ülkemizin etrafında, komşularında sıkıntılar olabilir. Komşumuz Suriye'de devam eden sıkıntılar var. Ülkemizi bunun için önlemler almaya çalışıyor. Bunun için güvenli bölge oluşturma çalışmaları var. Türkiye güçlü bir ülkedir, bunu başaracaktır” dedi.

"Dünyanın sorunu"

Vali Karaloğlu, Suriyeli göçmenlerin oluşturduğu olumsuzlukların sorulması üzerine şu cevabı verdi: " Düzensiz göçmen meselesinde Suriyeli göçmenler bunun başında geliyor. Elbette, göçmen sorunu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunudur. Ülke olarak bizim olduğu kadar Avrupa'nın da sorunu. Biliyorsunuz, AB ülkeleri tarafından bu konuda verilen ve tutulmayan sözler var. Bu konuda diplomatik görüşmeler devam ediyor. Şu ana kadar ülkemize düzensiz göçle gelen Suriyeliler büyük ölçüde topluma entegre olmuş durumda. Ayrıca, düşündüğünüz gibi, Türkiye'ye gelen Suriyeli vatandaşlar, Suriye sınırımızdaki bir iki şehir dışında, kamplarda yaşamıyor.”

"Türkiye üzerime düşeni yaptı"

Bir gazetecinin, Türkiye'nin AB Müzakere süreciyle ilgili sorusunu da yanıtlayan Vali Münir Karaloğlu, bilindiği üzere, müzakerelerin devam ettiğini, Türkiye'nin bu konuda üzerine düşen her şeyi yaptığını ifade etti. Karaloğlu, gazetecinin “40 yıldır devam eden bir süreç ve hala bir sonuç yok. Bunun sebebi nedir” şeklindeki sorusuna ise, “Bunu Brüksel'e soracaksınız. Türkiye, birlik mevzuatına göre üzerine düşenleri çok yüksek oranda yerine getirmiş durumdadır ancak, muhataplarımız bunu görmek istemiyorlar” şeklinde cevap verdi.

"Türkiye güvenli ve huzurlu bir ülkedir"

Vali Münir Karaloğlu, ülkelerinde Türkiye'yi güvenli bir ülke olarak tanımadıklarını, hep terör ve savaşla anılan güvensiz bir ülke olarak bildiklerini ifade eden gazetecilere şu değerlendirmeyi yaptı: " İşte geldiniz, gördünüz. Böyle bir şey yok. Tamamen anti propaganda. Esefle ifade etmek isterim ki, sadece sizin ülkenizde değil, tüm AB ülkelerinde böyle olumsuz bir propaganda var. Bilinçli bir kötüleme, karalama kampanyası olduğunu biliyoruz. Ülkemize karşı daima körüklenen bir Türkofobi ve İslamofobi propagandası var. Bunun önüne geçmek için yaptığımız çalışmalar var. Belki yetersiz kalıyor. Bu konuda da siz gazetecilerin desteğine ihtiyacımız var.”

Türkiye'nin demografik olarak bir İslam ülkesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ise laik bir sosyal devlet olduğuna dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, “Herkesin bilmesini isteriz. Kimsenin inancıyla, kimliğiyle ilgilenmiyoruz. Her türlü kimliği de, inancı da ülkemizin zenginliği olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın da, misafirlerimizin de huzuru için ne gerekiyorsa yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Polonya'da Türkiye festivali"

Söz konusu olumsuz propagandaların önüne geçmek için çeşitli ülkelerde Türkiye Festivali yaptıklarının altını çizen Vali Karaloğlu, " Bu manada geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde Polonya'da bir Türkiye festivali yapma girişimlerimiz oldu ancak Polonya yerel yönetimlerden kaynaklı bir sebeple gerçekleştirilemedi. Önümüzdeki yıl böyle bir festivali mutlaka gerçekleştirmek istiyoruz. Bahsettiğiniz sorunlar bunun gerekliliğini açıkça gösteriyor. Bunu Polonya'da yapacağız. Polonya'yla birlikte yapacağız. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız ve tanıdıkça, bilinçli olumsuz propagandaların ne kadar yersiz ve gereksiz olduğunu hep beraber göreceğiz” dedi.

Görüşmenin ardından Plonyalı gazetecilerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Karaloğlu, gazetecilere Antalya tanıtım filmi ve Türk Lokumu takdim ederek ziyaret anısına fotoğraf çektirdi.