Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Bizim aldığımız kararları sahada uygularken vatandaşların kararlara uyması, bize yardımcı olması çok önemli." dedi. Şehirlerarası ulaşıma kısıtlama getirildiğine değinen Karaloğlu, “Komisyon kuracağız. Bu komisyonda genelgede sayılan mazeretleri olan insanlara bir seyahat belgesi verilecek. Ancak seyahat belgesi ile şehirler arasında yolculuk yapılabilecek" diye konuştu. Korona virüs tedbirlerinin ele alındığı İl İdare Kurulu toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

"Her yerde polis, her yerde zabıta bulundurmamıza gerek yok"

Alınan tedbirleri İl İdare Kurulu olarak gözden geçireceklerini ifade eden Karaloğlu, “İlde uygulamalarla ilgili alacağımız yeni tedbirler varsa onları konuşacağız. Bugün Saat 12.00'de de il pandemi kurulunu toplayacağız. Orada da pandemiyle ilgili diğer konular masaya yatırılacak. Burada bizim aldığımız kararları sahada uygularken vatandaşların kararlara uyması, bize yardımcı olması çok önemli. Alınan bütün kararlar, hepimizi korumak için alınıyor. Ülkede yaşayan her bir insanı korumak maksadıyla alınıyor. Vatandaşların harfiyen uyması lazım. Her yerde polis, her yerde zabıta bulundurmamıza gerek yok. Vatandaşımızın oto kontrol yapması lazım. Markete gittiğinde, markette konan kurala uyması lazım. Toplu taşıma aracıyla seyahat ediyorsa araçta konan kurala uyunmuyorsa o araca binmeyecek, uyaracak. Pazar kalabalıksa girmeyecek. Vatandaşın oto kontrolü geliştirmesi lazım. Yoksa bizim her noktada polis zabıta bulundurup her dakika uyarıda bulunmamıza gerek yok” dedi.

"Seyahat belgesi verilecek"

Şehirlerarası ulaşıma kısıtlama getirildiğine değinen Karaloğlu, “Komisyon kuracağız. Bu komisyonda genelgede sayılan mazeretleri olan insanlara bir seyahat belgesi verilecek. Ancak seyahat belgesi ile şehirlerarasında yolculuk yapılabilecek. Belki bundan sonra başka tedbirler de gelecek. Sahiller, parklar, mesire alanları gibi alanlarda vatandaşımız bulunmayacak. Kona kural neyse herkes harfiyen buna uysun. El birliğiyle bu problemin üzerinden geliriz. Güçlü devletimiz, büyük milletimiz var. Ama konan kurallara hep beraber uymalıyız” ifadelerini kullandı.