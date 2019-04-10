Vali Karaloğlu, şehit aileleri ile akşam yemeği programına katıldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Şehit Aileleri ile Akşam Yemeği programına katıldı. Karaloğlu, “Güçlü bir devletimiz var. Şehidine, gazisine, vatan toprağına sahip çıkacak güçlü bir devletimiz var” dedi.

Şehit aileleri için düzenlenen akşam yemeğine Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehit yakınları, gaziler ve emniyet teşkilatının mensupları katıldı.

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen akşam yemeğinde konuşan Vali Karaloğlu, “10 Nisan Polis Günü nedeni ile Emniyet Müdürümüz ve eşlerinin, şehit yakınlarımız ve gazilerimizin onuruna vermiş olduğu akşam yemeğinde sizlerle buluşmaktan ve aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum” dedi.

Türk Polis Teşkilatının 174 yaşında ulu bir çınar olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, “Allah' a hamd olsun büyük bir milletiz. Güçlü bir devletimiz var ve bu devleti ayakta tutan Türk Polis teşkilatı gibi derin köklü ve güçlü kuruluşlarımız var. Türk Polis Teşkilatı 174 yıldır bu milletin huzuru, güveni, saadeti, esenliği için mücadele veriyor. Bu uğurda ülkemiz için, bizim mutluluğumuz, huzurumuz için canlarını vermekte tereddüt etmiyorlar. Rabbim şehitlerimize, gazilerimizin ölenlerine rahmet etsin, hayatta olanlarına da sağlık sıhhat afiyet versin” şeklinde konuştu.

“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı”

Konuşmasında İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un dizelerini hatırlatan Vali Karaloğlu, “ Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı, Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Mehmet Akif'in cennet vatan dediği şehit kanlarıyla sulanmış. Vatan toprağıdır. Vatan, cennetin efendisi olan şehitlerin kanlarıyla sulandığında cennet olur. Unutmayalım ki vatanımızı cennet kılan şehidimizin tertemiz kanıdır. Rabbim onların izinden, bizleri ayırmasın” dedi.

“Güçlü bir devletimiz var”

Türk Polis Teşkilatının, her zaman mensuplarına şehit yakınlarına ve gazilere sahip çıktığını vurgulayan Vali Karaloğlu, “Hiçbir zaman şehit yakınlarımızın, şehitlerimizin yavrularının başının önde olmasını istemeyiz. Devletimiz, devleti temsil eden bizler ve emniyet mensuplarımız şehit çocuklarımızın başlarının dik olmasını için elimizden geleni yapıyoruz. Güçlü bir devletimiz var. Şehidine, gazisine, vatan toprağına sahip çıkacak güçlü bir devletimiz var” diye konuştu.

Konuşmasının ardından şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Vali Münir Karaloğlu, gazi ve şehit yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.