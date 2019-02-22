Vali Karaloğlu, üniversite öğrencilerinin çayını içti

Vali Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi Üniversite öğrencileriyle mesleki tecrübelerini paylaştı. Karaoğlu, Antalya'nın tarihi değerleri, eğitim hayatında liyakat ve mesleki gelişimin hakkında sohbet edip öğrencilerin sorularını cevapladı.

Akdeniz Üniversitesi Olbia Çarşısı Topluluk Odalarında öğrencilerle bir araya gelen Vali Münir Karaloğlu'na Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Genel Sekreter Ali Serinoğlu'da eşlik etti.

“Kaymakamlığın kızıl elması valiliktir”

Vali olmak isteyen ve Vali olmak için kaymakam olmanın zorunlu olup olmadığını soran öğrencilere yanıt veren Karaloğlu, “Vali olmak için kaymakam olma mecburiyeti yok ama geleneksel olarak valilerin yüzde doksan dokuzu kaymakamlar arasından atanıyor. Zaman zaman acaba diğer meslek memurlarını da atasak mı, atamasak mı tartışmaları da oluyor. Çeşitlendirme açısından bunun faydalı olduğunu düşünenler var düşünmeyenler var ama Kaymakam mesleğinin de kızıl elması valiliktir” dedi.

“Kaymakam olmak vali olmaya göre daha zor”

Kaymakam olmanın Vali olmaya göre daha zor olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, “Vali olabilmek için bir sürü sınav sürecini geçerek, önce kaymakam adayı oluyorsunuz. Adaylık süreci üç yıl bazen dört yıl oluyor. Yurtiçi ve yurt dışı eğitimleri olan uzun bir adaylık süreci var. Yurtiçinde valinin yanında, kaymakamın yanında, mülki müfettişin yanında olmak üzere çeşitli ara dönemleri olan bir adaylık sürecinden sonra tekrar sınava girerek kaymakam oluyorsunuz. Adaylıktan geçerken de sınava giriyorsunuz.”

“Bulunduğunuz yerin potansiyelini ortaya çıkartın”

Kaymakam olduktan sonra sıradan işler yapmayıp öne çıkanların Vali olabileceğini vurgulayan Münir Karaloğlu, “Sıradan işler yaparsanız. Kimse sizi bulup da vali yapmaz. Vali olmak için Vali bulunduğunuz yerin potansiyelini ortaya çıkarmanız lazım. Kaymakam atandıktan sonra sadece önünüze konulan evrağa imza atsanız da ayın sonunda devlet size aynı maaşı verir, kendinizi yıpratsanız bir sürü ekstra iş yapsanız da aynı maaşı verir. Farklı bir şey vermez. Ancak mesela 60 kişi kaymakamlığa başladığını düşünürsek yolda bazıları dökülüyor, bilmem ne oluyor onun dışında seçile, seçile ya beş ya 10 tanesi vali olabiliyor. İşini iyi yapan çalıştığı yere değer katanlar oluyor” İfadelerini kullandı.

Kaymakamlık yıllarında yaşadıkları anıları öğrencilerle paylaşan Vali Münir Karaloğlu, ilk atandığı yerin 2 köy ve bir merkezi olan yaklaşık yedi bin nüfuslu Kırıkkale'nin Karakeçeli ilçesi olduğunu ve yine kaymakam olarak göreve başlasa oradan başlamak isteyeceğini belirtti.

“Hayata değer katın, işinizi severek yapın”

Mesleki açıdan tüm öğrencilere işlerini severek yapmaları gerektiğini belirten Vali Karaloğlu, “Öğretmen de olsanız kaymakam da olsanız doktor da olsanız hakim, savcı da olsanız atandığınız ilçeyi, ili çok iyi çalışmanız lazım. Kültürünü, inancını mezhebini, sorunlarını, iyi öğrenin mesleğe başlarken sanki yıllardır orada bulunuyormuş gibi kendinizi hazırlayın. Görev yerinize gidince de işinizi iyi yapan çalıştığınız yere değer katan olun. Hangi işi yaparsanız yapın hayata değer katın. Değer kattınız ve görmediler mi? bir yerden çıkıp sizi bulur. Bu dünya da olması öteki dünyada olur. Ama işinizi doğru yapmadınız haketmeden maaş aldınız. Bu dünyada size kimse ceza vermedi kurtardınız mı? Hayır. Yine kurtaramadınız öteki taraf var. Yaptığımız işi doğru düzgün yapacağız. Bulunduğumuz yere değer katacağız” dedi.

“Fetih kutlamaları çok önemli”

Valilik dışında Antalya'nın tarihi değerleri, Şehzade Korkut Cami gibi önemli tarihi eserler hakkında gençlerin sorularını yanıtlayan Karaloğlu, Antalya'nın fethinin öneminden bahsetti. Fetih kutlamalarının Antalya'daki Türk ve İslam tarihinin daha iyi anlaşılması ve bu topraklarla olan bağlılığımızın daha da artmasına vesile olduğunu belirten Münir Karaloğlu, mart ayında gerçekleşecek fetih kutlamalarına öğrencileri davet etti.

“Artık dijital okuryazarlık geçerli”

Öğrencilere kendilerine sürekli yenilikler katmaları ve çağa uydurmaları gerektiğine de değinen Karaloğlu, “Bundan 40 yıl önce okuryazar olmak çok önemliydi. Sonra bilgisayar okuryazarlığı diye bir şey çıktı. Okuryazar olmak yetmedi. Şimdi yeni çağda dijital okuryazar olmanız gerekiyor. Şu an da bilgiye ulaşmak zor değil. Şu anda herkesin kütüphanesi cebinde geziyor. Nereden mezun olursanız olun en iyi okuldan bile mezun olsanız işsiz kalabilirsiniz. Özellikle bu çağda öyle. Kendinizi çok özel bir şekilde yetiştirmeniz lazım. Eğer çağın gereğiyle kendinizi donatmazsanız. Çok sıradan adamlar olursunuz. Nereden mezun olursanız olun aranan insan olmak zorundasınız. Sıradan olursanız diplomanız size hiçbir şey vermez” dedi.

Öğrencilerle çay içip maça bilet sözü verdi

Öğrencilerle sohbet edip sorularını cevapladıktan sonra Olbia Çarşısını gezen Vali Münir Karaloğlu çarşıdaki kafelerde bulunan öğrencilerin masalarına oturup öğrencilerin çayını içti. Öğrencilerin sıkıntılarını ve Antalya hakkındaki düşüncelerini soran Karaloğlu, stand çalışması yapan Fenerbahçeli öğrencilerin daveti üzerine standlarını ziyaret etti. Vali Münir Karaloğlu'nu tezahüratlarla karşılayan ve kendisinden destek isteyen öğrencilere Karaloğlu, bir maç için bilet sözü verdi.