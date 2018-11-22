Vali Karaloğlu'dan hayırseverlere eğitime destek çağrısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'nin en genç hayırseveri Efekan Küçükaslan ve annesi Nergiz Cömertoğlu ile anaokul protokolü imzaladı. 2019'da Türkiye'nin tekli eğitim sistemine geçeceğini ve Antalya'da 600 dersliğe daha ihtiyaç olduğunu belirten Vali Karaloğlu Antalya'da okul yaptırmak isteyen tüm hayırseverleri katkı sunmaya davet etti.

Antalya Valiliği'nde Vali Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgedek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hayırsever Efekan Küçükaslan ve annesi Nergiz Cömertoğlu'nun katıldığı protokol töreninde, Kepez ilçesinde inşa edilecek 4 derslikli anaokulu için imzalar atıldı.

Törende Vali Münir Karaloğlu, “Efekan ve annesi Nergiz hanım tarafından, Kepez varsak bölgesinde Kepez Belediye Başkanımızın belediyenin mülk yönetiminde olan bir arsayı eğitime tahsis etmesi neticesinde anaokulu inşa edeceğiz inşallah. Yarın da bir anaokulunun açılışını yapacağız. Yarın açılışını yapacağımız okulu da yine Cömertoğlu ailesi; Tolga bey ve Manolya hanım yaptırdılar. İsmini de Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Anaokulu koydular. Yakın zamanda Hakkari'de annesi ile birlikte şehit edilen bebeğimizin ismini koydular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz Yarın inşallah İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun katılımıyla okulumuzu açmış olacağız. Bugün de yine ailenin yeni bir okul protokolünü imzalayacağız” dedi.

“Türkiye'nin en genç hayırseveri”

Efekan'ın çok genç bir hayırsever olduğuna dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, “okul yaptırmak için gelen hayırseverlerimiz 7.sınıfa kadar düştü. Bu bizi çok mutlu ediyor. Efekan'a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Efekan yaptığı bu hayırla örnek olacak, akranlarına rol model olacak. Gerçekten güzel bir davranış. Okul için annesinin ismini tercih etmende çok şık olmuş.”

“Eğitim kalitemiz artıyor”

Antalya da eğitim kalitesinin her geçen gün arttığına değinen Vali Karaloğlu, hem fiziki anlamda hem de eğitim alt yapısı olarak gelişme gösterdiklerini ifade etti. Antalya olarak eğitimde Türkiye'ye örnek olmak istediklerini söyleyen Vali Karaloğu, “Devletimiz her sene en büyük payı eğitime veriyor. Yeni okullar inşa ediyor, yeni eğitim projelerini hayata geçiriyor. Ancak yerel yönetimlerimiz ve hayırseverlerimizin de yardımlarına ihtiyaçlarımız var. 2019 yılında tekli eğitim sistemine geçeceğiz. Bunun için Antalya'da 600 dersliği de ihtiyacımız var. İnşallah bu eksiğimizi hayırseverlerimizin ve yerel yönetimlerimizin de desteğiyle tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Münir Karaloğlu hayırsever Efekan Küçükaslan ve Nergiz Cömertoğlu ile Anaokulu Protokolünü imzaladı.