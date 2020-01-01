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Vali Karaloğlu'dan itfaiyeye yeni yıl ziyareti

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte yılbaşına yıla görev başında giren Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ni ziyaret ederek, itfaiye erlerinin yeni yılını kutladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte yılbaşına yıla görev başında giren Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni ziyaret ederek, itfaiye erlerinin yeni yılını kutladı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yılbaşı gecesi Antalya protokolünü ağırladı. Yılbaşı gecesi vatandaşların güven ve huzuru için görevleri başında olan kamu kurumu personellerini ziyaret eden Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni de merkez binasında ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından karşılanan Vali Karaloğlu itfaiye personelini selamlayarak yeni yıllarını kutladı. Ziyarette, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da hazır bulundu.


İtfaiye personeli ile çay içen Karaloğlu, Böcek ve beraberindekiler İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 2020'nin sorunsuz bir yıl olmasını temenni eden Vali Münir Karaloğlu “Kazanın, yangının, afetin ve buna bağlı can kayıplarının olmayacağı bir yıl diliyorum” dedi.

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