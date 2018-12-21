Vali Karaloğlu'dan kahraman vurgusu

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin başarılı firmalarının ödüllendirildiği Geleneksel Ödül Törenine katılan Vali Karaloğlu “Bilim Üniversitesi ile sanayi arasındaki duvarı kaldırarak, sanayici ile bilim insanlarının bir arada çalışmalarını hedefliyor, Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz” dedi.

Vali Münir Karaloğlu, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin (AOSB) 2017 Yılın En Başarılı Firmaları Ödül Töreni'ne katıldı. Ödül alan tüm sanayicileri kutladığını belirten Karaloğlu, Türkiye'nin özellikle son 15 - 20 yıldır başarı hikayeleri ve geleceğe dönük de çok hedefleri olan bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin 2018 yılını çok ağır bir finansal saldırı altında geçirdiğine değinen Vali Karaloğlu, “Allah'a hamdolsun, toparlanma sürecimiz devam ediyor. Hükümetimizle, milletimizle birliğimizle, beraberliğimizle toparlanmanın başladığını, döviz kurlarının da yerine geldiğini görüyoruz. İnşallah 2019'da sanayicimizi yakından ilgilendiren faiz oranlarının istediğimiz seviyeye gelmesi, enflasyonun istediğimiz seviyelere tek haneli seviyelere düşmesini de temenni ediyoruz ki bugün ki işaretler de onun da geleceğini gösteriyor” dedi.

“Üretim bizi geleceğe taşır”

Üretim olmadan kalkınmanın gerçekleşmeyeceğini de altını çizerek ifade eden Vali Karaloğlu, “Sadece tüketerek, sadece inşaat sektörüne yatırım yaparak bir ülkenin geleceğe taşınması mümkün değil. Onun için üretenler sanayicilerimiz bizim için de ülkemiz için de çok kıymetli. Hepiniz birer kahramansınız, bu kadar sıkıntılar içerisinde ısrarla üretime yatırıma devam etmek bir kahramanlıktır. Hepinizi ayakta alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

AOSB'nin, alt yapısıyla, çevresiyle, arıtmasıyla, yollarıyla Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgelerinden birisi olduğunu da aktaran Vali Karaloğlu, Artık Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünler üretip inovatif işler yapması gerektiğine vurgu yaptı.

“Sanayi ve üniversite bir olsun, beraber olsun”

Üniversite ile Sanayiyi bir ve beraber kılarak bilim ve teknoloji alanında daha büyük başarılar alınabileceğine işaret Karaloğlu, “Bilim Üniversitesi ile sanayi arasındaki duvarı kaldırarak, sanayici ile bilim insanlarını bir arada tutabiliriz. Türkiye'nin hep konuştuğu arzu ettiği hedeflediği şeyi, belki biz Antalya'da başarabiliriz. Bir üniversite ile sanayi bölgesinin kucak kucağa iç içe sokarak, bilim insanın fabrikaya, fabrikadakinin üniversiteye rahatlıkla gidip gelebildiği, ilişki kurabildiği bir yapıyı Antalya'da kurmak istiyoruz. Türkiye'ye örnek olsun istiyoruz. Bu çalışmaları da en kısa zamanda inşallah tamamlayacağız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 2017 yılının en başarılı AOSB firmalarının ödüllendirildiği gecede Vali Münir Karaloğlu geceye katılan iş insanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.