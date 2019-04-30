Vali Karaloğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün emeğin ve alın terinin sembolü olduğuna dikkat çeken Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Söz konusu kültürel ve yasal zeminin suiistimal edilerek zaman zaman farklı manzaralarla karşılaşılsa da, artık ülkemizde bu önemli gün, adına ve anlamına yakışır şekilde kutlanmaktadır” dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 1 Mayıs'ın emeğin ve alın terinin sembolü olduğunu ifade eden Karaloğlu, Gündelik ihtiyaçlarımızın karşılanmasından şehrimiz ve ülkemizin kalkınmasına, bu yolda alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” dedi.

“Anlamına yakışır şekilde kutlanmaktadır”

Alın terini kutsal bilen bir medeniyetin mirasçıları olduklarını kaydeden Karaloğlu, “Yüzyıllardır “işçiye, henüz alın teri kurumadan hakkının verilmesi" anlayışı ve TBMM'nin bu önemli günü, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak tescili, bu bilincin tezahürüdür. Söz konusu kültürel ve yasal zeminin suiistimal edilerek zaman zaman farklı manzaralarla karşılaşılsa da, artık ülkemizde bu önemli gün, adına ve anlamına yakışır şekilde kutlanmaktadır. Kutlamaların toplumsal enerjimizin birleşmesine ve kalkınmamıza vesile olmasını diliyor, şehrimizde ve ülkemizde huzur ve güven ortamında kutlanmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.