Vali Karaloğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Gençlerimiz ülkemizde ve uluslararası alanda, ezber bozan projelere imza atıyorlar. Şüphe yok ki, dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, yarın da ülkemizi daha aydınlık yarınlara, daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla taşıyacak olan yine gençlerimiz olacaktır" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Karaloğlu mesajında, "Bugün milli mücadelemizi başlatan ilk ve büyük adımın yıl dönümüdür. Türk Milletinin sönmeyen ve hiç sönmeyecek bağımsızlık meşalesidir. Tam 100 yıl önce Samsun'da milli mücadeleyi başlatan bu meşale geçici heves ve arzuların bir parlaması olmamış milletimizden aldığı ilham ve destekle kurtuluşun işaret fişeği olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu meşalenin ışığında milli mücadelenin Amasya'da yol haritasını çizmiş, Erzurum ve Sivas'ta kutlu hedefine kitlenmiş, Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla birlikte gücüne güç katmış ve 29 Ekim 1923'de milli mücadeleyi Cumhuriyetle taçlandırmıştır. 100 yıldır ilk günkü aşk ve heyecanla yanan bu meşale, millet hafızamıza kazınmış, şanlı tarihimize yazılmıştır. Bugün bir kere daha, Milli Mücadelemizin işaret fişeği olan bu önemli adımın 100. Yıl Dönümünü kutluyoruz. Yurdumuzun dört bir yanında, ay-yıldızımızın gölgesinde coşku ve heyecanımızı paylaşıyoruz. Bu coşku ve heyecanla, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıl dönümü hedeflerimize, 2023 hedeflerimize umutla bakıyor, emin adımlarla ilerliyoruz. Biz büyük bir milletiz, güçlü bir devletiz. Hiç şüphesiz, büyüklüğümüzü ve gücümüzü gençlerimize borçluyuz. Tarih boyunca, vatanımızı, milletimizi, sancağımızı, devletimizi ve hürriyetimizi gençlerimiz korumuştur. Ülkemiz imarını, inşasını ve kalkınmasını gençlerimizin hayalleri, cesaretleri ve girişimleriyle sürdüre gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Ezber bozan projelere imza atıyorlar"

Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlerimize emanet ettiğini anımsatan Karaloğlu, gençlerin bu emanetin farkında olduklarını belirterek, "Ülkemizi daha güzel yarınlara, daha büyük hedeflere ulaştırma yolunda, önemli başarılar kazanıyorlar. Ülkemizde ve uluslararası alanda, ezber bozan projelere imza atıyorlar. Şüphe yok ki, dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, yarın da ülkemizi daha aydınlık yarınlara, daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla taşıyacak olan yine gençlerimiz olacaktır. Bugün dünya, adeta bir kazan gibi kaynıyor. Bir kere daha alt üst olan değerler ve dengeler yeniden kurulmayı, onarılmayı bekliyor. Daha doğrusu, yeni bir dünyanın arifesindeyiz ve yeni dünya düzeni yeniden güçlü ve mahir bir el bekliyor. İnanıyorum ki, başarılarıyla tarih yapan ve tarihin seyrini pek çok defa değiştiren bir milletin torunları olarak, yeni dünyanın da kuruluşunda etkin rol oynayacağız. Kültür ve medeniyet köklerinden aldığımız güç ve ilhamla, bir kere daha tarihe yön vereceğiz, bir kere daha tarih yapacağız. Yerli ve milli, yüreği millet sevgisi ile dolu; milletine, ülkesine, ailesine ve kendisine karşı sorumluluklarının farkında ve yüksek hedefleri olan gençlerimiz var olduğu sürece, bundan asla şüphe duymuyorum. Gençlerimize güveniyorum. Üstlerine düşen tarihi rolü başarıyla yürüteceklerine yürekten inanıyorum. İnşallah, gençlerimiz, her hâlükârda, milli egemenliğimize ve bağımsızlığımıza gölge düşürmeyecek. Ay-yıldızlı al bayrağımızı dünyanın her yerinde şanla, şerefle dalgalandırmaya devam edecek ve Milli Mücadelenin 100. yılında, tüm dünya Türk milletinin yeniden şahlanışına şahitlik edecektir" ifadelerinde bulundu.

Atatürk başta olmak üzere, Milli mücadelenin tüm kahramanlarını, Aziz şehitleri ve Kahraman Gazileri rahmetle andığını dile getiren Karaloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik etti.