Vali Karaloğlu'ndan Antalya Müzesi açıklaması

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Müzesine ilişkin, "Tümüyle yıkılmayabilir. Bir kısmı etnografya müzesi olarak dizayn edilebilir. Yeni yapılan müze arkeoloji müzesi olur. Şehre ikonik bir yapıda kazandırılabilir" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, 10. Van Turizm ve Seyahat Fuarı dönüşü gazetecilerle sohbet etti. 60 iş insanı ve Antalyalı gazeteciler ile Van'ı ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu Van dönüşünde gazetecilerin Van ve Antalya arasında ki geliştirilmesi planlanan turizm ilişkileri hakkındaki sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, Antalya'nın turizmde Van'a nasıl bir katkı sağlayacağına dair sorulan soruları yanıtlayan Vali Karaloğlu, “Antalya ve Van, Türkiye'de yıllık güneşlenme ortalaması en fazla olan iki şehirdir. İki şehirde güneşin şehridir. Bizim Van'la kuracağımız en büyük ilişki şu olabilir. Antalya'ya İran otoritesi direkt uçuşa izin vermiyor. Batı Azerbaycan dediğimiz İran'ın nüfusunun yüzde 50'sinin oturduğu yaklaşık 35-40 milyon insanın yaşadığı batı Azerbaycan'ın tamamı Van'la ilişkisi var. Şimdi biz Van'la, Antalya arasında iyi bir köprü kurabilirsek. Özellikle bu batı Azerbaycan'daki İran vatandaşlarını, karayoluyla kendi aracıyla Van'a getirip buradan iç hatlarla Antalya'ya uçurursak çok ciddi bir İran pazarı oluşturabiliriz. Bizim İran pazarından alabileceğimiz çok büyük bir potansiyel var” dedi.

"İran pazarını büyütebiliriz"

İki yıldır İran pazarının Antalya'da geri gittiğini belirten Karaloğlu, “Biz bu sorunu, Van üzerinden çözebiliriz. Antalya'daki turizmci arkadaşların bir ayağı Van'da olur. Önce Van'a sonra Antalya'ya aynı şekilde de Urartu medeniyetini görmek isteyen turistleri de Antalya üzerinden Van'a getirebiliriz. Böylece güneşin iki şehri olan, Van ve Antalya'yı ortak bir sinerjiye dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. İranlıların Türkiye'de sevdikleri iki şehirdir. Van ve Antalya. Oluşturulacak ortak bir çalışma çok şeyi çözebilir” şeklinde konuştu.

Van'ın gece ticaretine vurgu yapan Karaloğlu, "Antalya'ya 16 milyon turist geliyor ama biz akşam 7'de dükkanları kapatıyoruz. Ancak Van gece 2'ye kadar canlı bir şehirdir. Belki buradan götürebileceğimiz en büyük tecrübede budur” ifadelerini kullandı.

"Antalya Müzesini önce yerli halk kucaklamalı"

Antalya Müzesi ile ilgili gelen soruları da yanıtlayan Karaloğlu, Antalya Müzesi'nin en büyük sorununun yerli halk tarafından bilinip ziyaret edilmemesi olduğunu ifade etti. Önce Antalyalılar tarafından kucaklanıp sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Müzelerin şehirler için çok önemli olduğunu dile getiren Karaloğlu, “Antalya Müzesi dünyanın en zengin arkeolojik müzelerinden biri, özellikle heykel bakımından daha zengini yok dünyada. Antalya, Roma ve Bizans'ın döneminin en parlak şehridir. Antalya onların bıraktığı müthiş arkeolojik varlıkla dolu” dedi.

Antalya Müzesi için hazırlanan projelerin hazır olduğuna değinen Karaloğlu, “Benim şahsi düşüncem müzeyi yerinde muhafaza etmek. Eskiyi muhafaza ederek yeniyi yapmak sonra yeniye eserlerimizi aktarmak. Hatta tümüyle yıkılmaya da bilir. Bir kısmı etnografya müzesi olarak dizayn edilebilir. Yeni yapılan müze arkeoloji müzesi olur. Şehre ikonik bir yapıda kazandırılabilir, düşüncem budur” şeklinde konuştu.