Vali Karaloğlu'ndan Başkan Böcek'e ziyaret

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Vali Karaloğlu, yeni görevinde başarılar dilediği Başkan Böcek'e ziyaretin anısına Aspendos Antik Tiyatrosu'nun bir fotoğrafını hediye etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini Antalya Valiliği'ne yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e iade-i ziyarette bulundu. Vali Karaloğlu Büyükşehir Belediyesi'ne gelişinde Başkan Böcek tarafından kapıda karşılandı. Karaloğlu ve Böcek daha sonra birlikte makama geçti.

Başkan Böcek: “Antalya'yı daha da ileriye taşıyacağız”

Vali Münir Karaloğlu, Başkan Böcek'e yeni görevinde başarılar dileyerek, yeni dönemde de Antalya için el birliği ile çalışacaklarını ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Vali Karaloğlu'na ziyareti için teşekkür ederek “Güzel şehrimiz Antalya'nın 19 ilçesi, 913 mahallesine hizmet edebilmenin onuru ile kolları sıvayarak çalışmalara başladık. Gece gündüz demeden koşarak güzel Antalya'mızı daha da ileriye taşıyacağız. Bu süreçte Antalya Valiliğimiz ile de şehrimiz adına en güzel çalışmalara birlikte imza atacağız” dedi.

Vali Karaloğlu Aspendos fotoğrafı hediye etti

Ziyaretin sonunda Vali Karaloğlu Başkan Böcek'e Serik İlçesi'nde bulunan tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nun havadan çekilmiş bir fotoğrafını hediye etti.