Vali Karaloğlu'ndan metruk binaların yıkımı için talimat

Karaloğlu, “Metruk binalar Hem uyuşturucu bağımlıların, hem satıcıların, hem de fuhuşla ilgili suç işleyenlerin neredeyse istasyonu, durağı haline geliyor. Vatandaş yıkmıyorsa eğer, gideceğiz dozeri dayayıp kendimiz yıkıp atacağız” dedi.

Antalya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. İlçe kaymakamları, belediye temsilcileri ve tüm kurum daire amirlerinin katıldığı toplantıda konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun gündeminde metruk binalar yer aldı. Karaloğlu konuşmasının başında Yeşilay'ın yeniden yapılandırıldığına dikkati çekerek, Türkiye'de sivil toplum olarak her türlü bağımlılıkla mücadelede kamu kurumlarının yanında olduğuna vurgu yaptı.

Toplantıdaki en önemli gündem maddelerinin metruk binalar olduğunu kaydeden Karaloğlu, “Kaymakam arkadaşların her birinden ayrı ayrı bilgi alacağız. Hangi ilçede kaç tane metruk binamız kaldı. Niye yıkamadık. Hala yıkılmama sebebi ne? Hukuki sorun mu var. Başka bizden kaynaklı bir sorun mu var. Bugün her ilçeyi ayrı ayrı konuşacağız ve Bu metruk bina probleminden şehrimizi kurtaracağız” dedi.

“Vatandaş yıkmıyorsa dozeri dayayıp kendimiz yıkarız”

Metruk binaların bir müddet sonra melanet yuvası haline geldiğini kaydeden Karaloğlu, “Sahipsiz yerler, kötülük de o tip yerleri seviyor maalesef. Hem uyuşturucu bağımlıların, hem satıcıların, hem de fuhuşla ilgili suç işleyenlerin neredeyse istasyonu, durağı haline geliyor. Bu metruk bina meselesi konusunda bütün Türkiye'de İç İşleri Bakanlığı'mızın kararlılığı var. Sayın Süleyman Soylu Bakanımızın kararlılığı var. Türkiye'yi bu metruk bina probleminden kurtaracağız. Biz de Antalya'yı kurtaracağız. ‘Makine deyince' makine verilecek ve artık dayayıp kendimiz yıkacağız. Vatandaş yıkmıyorsa, metruk binayı gideceğiz, dozeri dayayıp kendimiz yıkıp atacağız. . Yıkılması gerekenler yıkılacak. Yıkılmayanlarında girişi çıkışı kontrol altına alınacak. Kesinlikle oralar melanet yuvası olmaktan çıkarılacak. Kararlıyız, Antalya'da metruk bina problemini bu toplantıdan sonra kökten çözeceğiz” diye konuştu.