İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Karaloğlu'ndan öğrencilere destek

Antalya Valisi Münir Karaloğlu,Akdeniz Üniversitesi(AÜ) öğrencilerinden oluşan Genç İyilik Topluluğu’nun kurduğu kermesten 200 liralık köfte ekmek aldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu,Akdeniz Üniversitesi(AÜ) öğrencilerinden oluşan Genç İyilik Topluluğu'nun kurduğu kermesten 200 liralık köfte ekmek aldı.


AÜ öğrencilerinin, sosyal yardımlaşmaya yönelik farkındalık oluşturmak ve yardımlaşma bilincini artırmak amacıyla kurduğu Genç İyilik Topluluğu, Taylan'da bir okula yardım amacıyla Akdeniz Üniversitesi Cami bahçesine kermes kurdu. Cuma namazını Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile birlikte AÜ Camisinde kılan Vali Münir Karaloğlu, öğrencilerin kermesini ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu, aldığı 200 liralık köfte ekmekle öğrencilere destek oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.