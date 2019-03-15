Vali Karaloğlu'ndan öğrencilere destek

Antalya Valisi Münir Karaloğlu,Akdeniz Üniversitesi(AÜ) öğrencilerinden oluşan Genç İyilik Topluluğu'nun kurduğu kermesten 200 liralık köfte ekmek aldı.

AÜ öğrencilerinin, sosyal yardımlaşmaya yönelik farkındalık oluşturmak ve yardımlaşma bilincini artırmak amacıyla kurduğu Genç İyilik Topluluğu, Taylan'da bir okula yardım amacıyla Akdeniz Üniversitesi Cami bahçesine kermes kurdu. Cuma namazını Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile birlikte AÜ Camisinde kılan Vali Münir Karaloğlu, öğrencilerin kermesini ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu, aldığı 200 liralık köfte ekmekle öğrencilere destek oldu.