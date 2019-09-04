Vali Karaloğlu'ndan okul güvenliği toplantısı

Vali Karaloğlu, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Karaloğlu başkanlığındaki, toplantıda kent merkezi ve ilçelerdeki okulların çevresinde huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi ve gerekli tedbirlerin aldırılması ile ilgili konular ele alındı. Güvenlik, kantin ve servis olmak üzere 3 konu başlığında gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, özellikle servis şoförleri ve kantin işletimi ile kantinde çalışan personellerle ilgili önemli kararlar aldıklarını kaydetti.

Vali Karaloğlu hedeflerinin güvenli bir ortamda öğrencilerin eğitim süreçlerini tamamlaması olduğunun altını çizdi.

"Okullarda kamera dönemi"

Artık okullarda bir öncelik belirlemelerinin olduğuna değinen Vali Karaloğlu, “ Hangi okulda risk derecesi yüksekse onu öncelikli okullar kategorisine alıyoruz. Okullarımızda Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemine (KGYS) entegre edilmiş okul ve çevresini kamera sistemi ile kontrol altına alıyoruz. Şuanda kentimizde 16 okul emniyetin KGYS'sine dahil. 5 okulda daha çalışma tamamlanıyor. Onun dışında 253 okulun ise KGYS'ye dahil olup olmadığına bakılmaksızın kamera sistemiyle takip sistemini kuruyoruz. Kendi içinde bir aylık süreyle kayıt yapılacak ve herhangi bir sorunla karşılaşıldığında geriye dönük inceleyebileceğiz.” dedi.

Kamera sisteminin önemli olduğuna değinen Vali Karaloğlu,” Kötü niyetli insanların okul çevresinden uzak tutmanın en etkili yolu budur. KGYS ile 24 saat okullarımızı takip ediyoruz. Okul idaresinin bile haberi olmadan arkadaşlarımız müdahale edebildiği ortamı kurmuş olacağız.” dedi.

Servis yönetmeliğinin 2017'de değişmesiyle ciddi tedbirler getirildiğini aktaran Vali Münir Karaloğlu, “Yeni yönetmelikte yer alan kuralları harfiyen uygulayacağız. Okul servis ihalesinden, çocukların taşınmasına, alınacak güvenlik tedbirlerine, şoför ve rehber personel olarak kullanacakların eğitimine kadar her noktayı titizlikle takip edeceğiz.” dedi.

"Servis şoförlerine güvenlik sorgusu"

Vali Karaloğlu, geçen sene Antalya'da yapılan ciddi denetiminin bu yılda aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Servis şoförlerinin mutlaka güvenlik kontrolünden geçeceğini vurgulayan Vali Karaloğlu, “Birimlere talimat verdim, pazartesi gününe kadar, hangi araçta hangi şoför bulunacak. Şoför hasta olduğu zaman yedeği kim olacak, önceden bileceğiz. Hiç kimse tesadüfen okul aracında şoförlük yapmayacak. ‘Ben bugün hastayım Mehmet kullansın' bu durumu önceden bilmemiz gerekir. Aracın şoförünü ve yedeğini önceden bilmemiz lazım. Şoförleri güvenlik taramasından ve eğitimden geçirip sertifika vermemiz gerekir.” ifadelerine yer verdi.

"Servir şoförü denetimi"

Antalya'da şuanda 4 bin 500 şoföre sertifika verildiğini kaydeden Vali Karaloğlu,“ Her aklına esen servis aracına binip şoförlük yapamaz. Artık okul servis şoförlüğü bir meslektir ve ciddi bir iştir. Biz her şoföre sertifika verelim, denetimlerde sertifikalara bakalım. Tesadüfen direksiyonda başka biri ile karşılaşmayalım.” dedi.

Vali Karaloğlu, servis araçlarındaki yardımcı personellerinde eğitimleriyle ilgili sertifikalandırma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Çocukların kötü alışkanlık ve bağımlılıktan uzak tutulması adına alınması gereken önlemleri yeniden detaylı şekilde masaya yatıracaklarının altını çizen Vali Karaloğlu, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği yönetmelik çerçevesinde denetimlerin süreceğini belirtti.

"Kantin personeli"

Kantinlerde her ürünün satılamayacağı ve herkesin çalışamayacağını vurgulayan Vali Karaloğlu, “Hem kantin işleticisi hem de çalışacak personeli önceden bilmemiz gerekiyor. Kantinden de tesadüfen sabah kalkan birinin çalışmaması gerekiyor. Kantin personeliyle ilgili gerekli araştırmayı yapıp, çalışıp çalışamayacağına biz karar vereceğiz. Yoksa kantinci her gün yeni bir personelle bizim karşımıza gelmeyecek.Bu konuda titiz bir çalışma yapılacak.” dedi.

"Taşımalı eğitim"

30 bin öğrencinin Antalya'da taşımalı sistemle taşınan öğrenci olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, bunların hem servis hem yemek ihalelerinin karşılandığını dile getirdi.

Vali Karaloğlu,geçen yıl Antalya'da devletin taşımalı sisteme 83 milyon 371 bin TL harcama yapıldığını sözlerine ekledi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve kurum temsilcileri katıldı.