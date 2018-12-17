Vali Karaloğlu'ndan tatil isteyen öğrencilere güneşli Antalya cevabı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yoğun yağışla birlikte dün gece sosyal medya üzerinden okulların tatil edilmesi çağrılarına, bugün ‘an itibariyle Antalya' mesajı ve güneşli bir fotoğrafla cevap verdi.

Antalya'yı 3 gündür etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle dün gece sosyal medya üzerinden okulların tatil edilmesiyle çok sayıda mesaj yayınlandı. Antalya Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarının taklidi yapılarak okulların tatil edildiğiyle ilgili mesajlar da paylaşıldı. Antalya Valiliği de konuyla ilgili twitter hesabından açıklamayı yaptı:

“Valiliğimizin Twitter hesabı üzerinden montaj yapılarak yarın okulların tatil olduğunu belirten ve sosyal medyada yayılan ekran görüntüsü asılsızdır, itibar edilmemelidir. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi dersler dileriz.”

"Validen güneşli foto paylaşımı"

Vali Karaloğlu, dün yapılan okulların tatil edilmesi çağrılarına bugün soysal medya üzerinden yaptığı mesajıyla cevap verdi.

Karaloğlu mesajında, “Sevgili çocuklarımız; bilgi ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Son yıllarda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, hava tahminleri konusunda son derece başarılı hizmetler üretiyor. Biz de kurumumuza güveniyor ve buna göre karar veriyoruz. Elbette ki, tahminlerin tutmadığı, olağanüstü hallerin yaşandığı durumlarda gerekli adımı atarız. Ancak her yağmurda okulları tatil edecek olursak, sizleri yarınlara nasıl hazırlayabiliriz. Bugün okulları tatil etmememizin sebebi, sizlerin geleceği içindir. Sizlerin güvenliği ve sağlığı bizler için çok ama çok önemli ancak, sizleri yarınlara en iyi şekilde hazırlamak da en öncelikli vazifemiz. Bundan asla şüpheniz olmasın. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Vali Karaloğlu'nun bu mesajları da kısa sürede onlarca beğeni ve olumlu yorum aldı.