Vali Karaloğlu'ndan,Korkuteli'de şehit aileleri ve gazi yakınlarıyla iftar

Recep Gürbüz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen iftar programına Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu'nun yanı sıra, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek , Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, kamu kurum yöneticileri, STK temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri yöneticileri ile çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.

Vali Karaloğlu, şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilendi. İftar öncesi semazen gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan Vali Münir Karaloğlu, “Bu mübarek Ramazan akşamında, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimize milletçe şükran duygularımızı ifade ediyorum. Bu vesileyle iftar yemeğimize icabet ettiğiniz için teşekkürlerimi sunarken, huzur ve sükunet içerisinde geçireceğiniz bir Ramazan temenni ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Kaymakam Ömer Çimşit ise, "Bu güzel vatanda bizler orucumuzu, iftarımızı huzur ve güler yüzlü olarak yapabiliyorsak bunda en büyük paylardan biriside burada toplanmamıza vesile olan şehitlerimiz de, gazilerimiz de ve onların değerli aileleri. Onlar vatanımızın selameti, ülkemizin dirliği birliği, bayrağımızın dalgalanması için canını gözünü kırpmadan veren şehitlerimize tüm kalbimizle Allah'tan rahmet diliyorum”ifadelerine yer verdi.