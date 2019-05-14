Vali Karaoğlu kimsesiz çocuklar ve yaşlılarla iftar yaptı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu Huzurevi sakinleri ve Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Çocuklar için animasyon gösterileri ve oyunların olduğu buluşmada Vali Münir Karaloğlu çocuklara hediyeler verdi. Huzur evi sakinleri ve çocuklarla sohbet eden hatırlarını soran Vali Münir Karaloğlu bu buluşmanın ardından eşi Sevim Karaloğlu'nun koordinesiyle "Antalya Yetimine Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında düzenlenen iftar buluşmasına da katıldı. Yetim çocukların ve annelerinin katıldığı iftarda Vali Münir Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu iftar masalarını tek tek selamlayarak çocuklar ve anneleriyle sohbet etti. Misafirlerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Münir Karaloğlu, İrem Saydam saydam isimli bir öğrencinin okuduğu şiiri dinledi. İrem'e şiirini duygu dolu okuduğunu belirten Karaloğlu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ramazan ayının paylaşma ve birlik ayı olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, Ramazan ayında toplumun tüm kesimiyle bir araya gelmeye, dertleşmeye hasbıhal etmeye çalıştıklarını ifade etti.