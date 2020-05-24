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Vali Şıldak şehitliği ziyaret edip görev başındaki personel ve yaşlılarla bayramlaştı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, halkın huzuru, güvenliği ve sağlığı için görevi başında olan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri ile yol uygulama noktaları, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan personeli ziyaret ederek Bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerinin ardından Şehitliğe geçen Vali Şıldak, şehitlerimizi kabirleri başında dua etti.


Vali Şıldak, ayrıca bugün 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamsından muaf olmaları dolayısıyla yürüyüş mesafesi ile sınırlı olmak üzere dışarıda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların bayramını kutladı, onlarla sohbet etti, küçük hediyeler sundu. Ziyareti sırasında bayramlarını kutladığı personele, özveriyle yürüttükleri görevleri dolayısıyla teşekkür eden Vali Şıldak, sokağa çıkma kısıtlamsının 2'inci gününde uygulanan tedbirler ve genel durumla ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.


Vali Şıldak'a ziyaretleri sırasında İl Jandarma Komutanı J.Alb. Orhan Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik eşlik ettiler.

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