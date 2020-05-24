Vali Şıldak şehitliği ziyaret edip görev başındaki personel ve yaşlılarla bayramlaştı

Ziyaretlerinin ardından Şehitliğe geçen Vali Şıldak, şehitlerimizi kabirleri başında dua etti.

Vali Şıldak, ayrıca bugün 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamsından muaf olmaları dolayısıyla yürüyüş mesafesi ile sınırlı olmak üzere dışarıda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların bayramını kutladı, onlarla sohbet etti, küçük hediyeler sundu. Ziyareti sırasında bayramlarını kutladığı personele, özveriyle yürüttükleri görevleri dolayısıyla teşekkür eden Vali Şıldak, sokağa çıkma kısıtlamsının 2'inci gününde uygulanan tedbirler ve genel durumla ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.

Vali Şıldak'a ziyaretleri sırasında İl Jandarma Komutanı J.Alb. Orhan Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik eşlik ettiler.