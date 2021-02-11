Vali Yazıcı: "112 hayat kurtaran bir kurum"

112 Günü dolayısıyla, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 112'nin hayat kurtaran bir kurum olduğunu belirterek, bu aşamada dakikaların hatta saniyelerin bile önemli olduğunu gereksiz meşgul edilmemesi gerektiğini bildirdi.

112 Acil Çağrı Koordinasyon Komisyonu toplantısı, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleşti. “112" acil çağrı numarasının farkındalığını artırmaya yönelik olarak her yıl şubat ayının 11'inde kutlanan 112 Günü dolayısıyla gerçekleştirilen toplantıya Vali Yazıcı'nın yanı sıra, Vali Yardımcısı Dr. Atıf Çiçekli, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak ve protokol üyeleri katıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'yle ilgili çalışma ve projelerin değerlendirildiği toplantının ardından Vali Yazıcı, görevli personelin “11 Şubat 112 Günü” nü tebrik ederek çiçek takdim etti. 112 Merkezini ziyaretinde personelle sohbet eden Vali Yazıcı çalışmalarında başarılar diledi. 112'nin hayat kurtaran bir kurum olduğunu belirten Vali Yazıcı, bu aşamada dakikaların hatta saniyelerin bile önemli olduğunu vurgulayarak gereksiz meşgul edilmemesi gerektiğini belirtti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki programın ardından 112 Günü Ağaç Dikme Programına katılan Vali Yazıcı, geleceğimize nefes olacak fidanları toprakla buluşturdu. Kurşunlu Şelalesi'ndeki etkinlikte fidan dikimi gerçekleştiren Vali Yazıcı, “Bir fidan dikmek bir insan yetiştirmek kadar değerlidir. Diktiğimiz fidanlar inşallah tüm canlılara nefes olacak. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, 112 personelimizin 11 Şubat 112 Günü'nü kutluyorum.” dedi.

Fidan dikiminin ardından protokol üyeleri ve görevli personelle fotoğraf çektiren Vali Yazıcı, fidanların ağaca, ağaçların ormana dönüşmesini diledi.