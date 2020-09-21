Vali Yazıcı: “3-5 binle başlayan sayılarımız şu anda günlük 40 binlerde”

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'yi makamında ağırlayan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki turizm rakamları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yazıcı, “3-5 binle başlayan sayılarımız şu anda günlük 30 ile 40 bin arasında değişiyor. Şu an günlük 30-40 bin, hafta sonları da günlük 40-45 bin civarında turist geliyor” dedi.

Ari Maki, Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. İlk olarak valilik şeref defterini imzalayan Maki, daha sonra Vali Yazıcı'ya teşekkürlerini sundu. Maki, “Gelen tüm turistlere, Finlandiyalı turistlere karşı gösterdiğiniz yardım ve ilgi için, güvenli bir ortam sağladığınız için teşekkür ederim” dedi.

“Uçuşlar askıya alındı”

Büyükelçi Maki, Finlandiya'dan Antalya'ya direkt uçuşların olduğunu belirterek, “Hatta geçtiğimiz yıl kışın da devam eden uçuşlarımız oldu. Çok büyük katkılar oluyordu. Ama pandemi dolayısıyla uçuşların askıya alındı. Ne zaman geleceğiyle ilgili de herhangi bir fikir beyan edemiyoruz” diye konuştu.

Ari Maki, Side ve Alanya'da da yaklaşık 3 bin Finli vatandaşın yaşadığını belirtti.

Finli heyeti makamında kabul eden Yazıcı, pandeminin bitmesiyle Antalya'nın çok daha fazla misafir ağırlayacağını söyledi. Yazıcı, “Bizim otellerimizde sağladığımız standartlar, tüm misafirlere sağladığımız olanaklar mevcut. Ağustos ayından itibaren çok sayıda yurt dışından misafirler gelmeye başladı. Dünyanın başka yerlerine turizm amaçlı gitmeyenler, bizim sağladığımız imkanlar ve sertifikasyon sayesinde otellerde oluşturduğumuz standartlardan dolayı 1 Ağustos'tan itibaren çok sayıda misafir gelmeye başladı. Ok sürekli yukarıya doğru çıkıyor. 3,5 binle başlayan sayılarımız şuanda günlük 40 bin, 30-35 bin arası değişiyor. Şuan günlük 30-40 bin, hafta sonları da günlük 40-45 bin civarında turist geliyor. Ama tabi bu rakamlar geçen yıla göre düşük” ifadelerini kullandı.