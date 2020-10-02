Vali Yazıcı, Abdal Musa Türbesini ziyaret etti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Elmalı ziyaretleri kapsamında Anadolu'nun ünlü alperenlerinden büyük mutasavvıf, aynı zamanda ünlü bir ozan ve düşünür olan Abdal Musa'nın türbesini ziyaret etti.

Vali Ersin Yazıcı, Elmalı'nın Tekke Köyündeki Abdal Musa Türbesini Elmalı Kaymakamı Harun Kazez, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve beraberindeki heyet ile ziyaret etti.

Abdal Musa'nın ve Elmalı'da yaşayan diğer erenlerin Anadolu'nun Türk İslam yurdu olması için bu toprakların mayalanmasındaki önemini belirten Vali Ersin Yazıcı “Elmalı bu topraklar için çok önemli bir ilim ve irfan merkezi. Abdal Musa Sultan da Anadolu'da, yiğitliğin, aklın, inancın, sevginin simgesi olan birlik ve beraberlik ateşiyle tutuşan, Türk düşünürlerinin en başında gelenlerindendir. Abdal Musa Sultan vefatının üzerinden altı yüzyıllık bir süre geçmesine karşın Anadolu insanının bu soylu Anadolu Eren'ine saygısı halen canlıdır. Gördüğüm kadarıyla Abdal Musa Sultanı anmak ve geleneklerini yaşatmak için Tekke köyü Muhtarlığı, Derneği güzel etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu beni son derece mutlu etti. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Elmalı tarih ve kültürel zenginliğin harmanlandığı bir ilçe

Vali Yazıcı, Elmalı ilçesinin büyük değerlerinden olan Mutasavvıf, Vehhab-ı Ümmi Türbesini ve restorasyon çalışmaları devam eden Sinan-ı Ümmi Türbesini ziyaret etti. Sırasıyla, Ketenci Ömer Paşa tarafından 1610 yılında yaptırılan “Ömer Paşa Cami”, Elmalı ilçesinde doğmuş, mütefekkir bir din alimi olan tefsirci “Muhammed Hamdi Yazır Kent Müzesi”ni de ziyaret eden Vali Yazıcı, bu denli tarih ve kültürel zenginliğin harmanlandığı Elmalı İlçesinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Vali Yazıcı, Antalya Valiliği tarafından restore edilen ve altı ay içinde restorasyonun bitirilmesi planlanan “Kandilzade Hasan Sıtkı Bey Konağını” ziyaret etti. Vali Yazıcı ziyaret ettiği yerlerle ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldı.