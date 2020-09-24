Vali Yazıcı, Adrasan'da yanan ormanlık alanı inceledi

Vali Ersin Yazıcı, Kumluca'nın dünyaca ünlü tatil bölgesi Adrasan'da çıkan ve 60 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Ersin Yazıcı Kumluca ziyareti kapsamında geçtiğimiz hafta Adrasan'da meydana gelen ve 60 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgeyi Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'yla birlikte inceledi. Yanan ormanlık alanın ağaçlandırma ve rehabilitesi konusunda yetkilerden bilgi alan Vali Yazıcı, “Antalya orman yangınları açısından riskli bir bölge. Ancak alacağımız tedbirlerle bu tür felaketlerin önüne geçmeye çalışacağız. Yangın riski yüksek alanlarımız var. Orman teşkilatımız her yıl yenilenen ve güçlenen kadrosuyla son derece gayretli çalışmalar yürütüyor. Yangınlarla mücadele kapsamında bu çalışmaları önemli etken oluşturuyor. Büyük emekler sonucunda oluşturulan ormanları gelecek kuşaklara aktarabilmek ve yangın gibi önemli afetlerden korumak için devletimizin tüm imkanlarını gözden geçirerek daima hazırlıklı olmalıyız. İnşallah bir daha böyle üzücü olaylarla karşılaşmadan gelecek kuşaklara yeşil bir Antalya bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. “ ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarımız daha güvenli seyahat edecek

Vali Yazıcı, “Kumluca - Kemer Bölünmüş Yol” çalışmasıyla ilgili şantiye alanında incelemelerde bulundu. Kemer-Tekirova-Kumluca yolunun 2022'ye kadar tamamlanması bekleniyor. Yol güzergâhındaki Phaselis Tünelinde de çalışmalar hızla devam ediyor. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, “Turizmin ve tarımın başkenti Antalya'ya böylesine önemli bir projede desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Proje tamamlandığında, Kaş-Demre- Finike-Kumluca ilçelerimizin Antalya'ya ulaşımı hem rahatlayacak, hem de yol mesafesi kısalarak zamandan tasarruf edilecektir. Hem sosyo-ekonomik açıdan hem de vatandaşlarımızın daha güvenli seyahat etmeleri açısından çok önemli bir çalışma.” dedi. Yol çalışmasının bölge trafiğinin sağlanması adına çok önemli bir güzergâhta olduğunu ve çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Vali Yazıcı; yolun turizm açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne Yeni Hizmet Binası

Vali Yazıcı, yakın zamanda Kumluca İlçesinde yapım çalışmalarına başlanacak olan yeni Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının arazisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.