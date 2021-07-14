Vali Yazıcı: “Allah bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın”

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılması ve toplumsal hafızanın diri tutulması amacıyla fotoğraf, heykel, grafik çalışmaları, resim gibi çeşitli eserlerden oluşan ‘Uluslararası Jürili Karma Sergisi' düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonunda düzenlenen sergi açılışına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem ve akademisyenler katıldı. Sergi Küratörleri Doç. Dr. Kezban Sönmez ve Doç. Dr. Semih Büyükkol, 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak amacıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Uluslararası Jüri Karma Sergisine Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Bosna Ersek, Türkmenistan, Makedonya, Güney Kore ve İran'dan 10 yabancı sanatçı olmak üzere toplam 54 akademisyen - sanatçının katıldığının ve resim, heykel, seramik, moda ve tekstil ve grafik bölümleri olmak üzere 5 farklı disiplinden katılım gerçekleştiğini söyledi.

“Allah bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın”

Sergi açılış konuşmasını yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Demokrasimize, cumhuriyetimize kasteden kendini bilmez birkaç hain 5 yıl önce bu ülkede saçma sapan bir şey yapmaya çalıştı. Ama gördük ve gösterdik ki büyük Türk milleti bu kendini bilmezlere ne idüğü belli olmayan nereye bağlı olduğu belli olmayan, aklı başında olmayan hainlerin teşebbüsünü yarım bıraktırdık. Büyük Türk milleti Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkesine, milletine, cumhuriyetine, demokrasisine sahip çıktığını canını ortaya koyarak gösterdi. Yolumuza devam ediyoruz. Bu büyük millet bu büyük devlet inşallah bu şanlı yolculuğuna bu safralarını atıp yoluna devam edecek. Ben 15 Temmuz da çok duygulanıyorum çok zor bir gece yaşamıştım. İnşallah Allah bir daha yaşatmasın ve ülkemizin önüne böyle engeller çıkartmasın. 15 Temmuz'u tüm gençlerimize yeni nesile sık sık hatırlatmamız ve anlatmamız lazım. Cumhuriyetimizin, demokrasimizin ne kadar kıymetli olduğunu ve bazı kendini bilmezleri aklını satanları aklını kiraya verenleri kendini bir dolara satan hainlerin zaman zaman teşebbüslerde bulunup kalkışmalarda bulunup cumhuriyetimize demokrasimize zarar verenleri gençlerimize hatırlatmamız, söylememiz lazım. Umarım o gece olduğu gibi bugün ki gençlikte böyle bir durumda canı pahasına ülkesine sahip çıkacaktır. Allah bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın” dedi.

“Bir zafer günü”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, milli iradenin hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğinin ilan edildiği kutlu bir zafer günüdür. 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugün de bir yandan bağımsızlığından ödün vermeyen milletimizin destansı mücadelesinin ve zaferinin sevincini yaşarken öte yandan bu hain kalkışmaya karşı verdiğimiz mücadelede kaybettiğimiz şehitlerimizin hüznünü yürekten hissediyoruz. Kahramanca verilen bir mücadeleyle demokrasi tarihine geçmiş bu zafer, şehit ve gazilerimiz başta olmak üzere genci ve yaşlısıyla tüm milletimizin sonsuz vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı ve üstün cesareti ile elde edilmiştir. 15 Temmuz gecesi milletimiz, tüm dünyayı kendisine hayran bırakarak, demokrasi ve bağımsızlık yolunda kahramanca bir duruşun nasıl olacağını, Türk'ün istiklaline ve istikbaline göz dikenlerin nasıl bir karşılık bulacağını büyük bir kararlılıkla göstermiştir. Bugün bilim insanları olarak bizlere düşen en büyük görev vatanı müdafaada canlarını feda etmiş şehitlerimize vefa borcumuzu ödemek için bilimin ışığında yorulmak bilmeden çalışarak, araştırarak, üreterek ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaktır. Ayrıca geleceği inşa edecek gençleri yetiştiren Akdeniz Üniversitesi olarak düşünen, sorgulayan, bilinçli, vatanını milletini seven/koruyan nesiller yetiştirmek ve toplumsal hafızayı daima diri tutarak bu bilincin nesilden nesile aktarılmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

“Yaşadıklarımız asla unutmayacak ve unutturmayacağız”

İki gün önce Bosna Hersek'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü olduğunu hatırlatan Rektör Özkan, “Bosna Hersek'in Lideri Bilge Kral diye anılan Aliya İzzetbegoviç'in konuyla ilgili olarak “Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır” sözünü hatırlatmak istiyorum. Bu bilinçle biz de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadıklarımızı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Güzel Sanatlar Fakültemiz de 15 Temmuz'un ilk yıl dönümünden itibaren, düzenli olarak hayata geçirdiği sergilerle 15 Temmuz ruhunu sanatın gücünü kullanarak canlı tutuyor. Bu yıl 5'incisinin açılışını yapacağımız sergimizde de değerli sanatçıların gözünden 15 Temmuz'un yansımalarını göreceğiz. Sanatın bu sürecin tam kalbinde olması gerektiğine inanıyorum. İspanya iç savaşını Picasso'nun Guernica adlı tablosuyla dünyanın hafızasına kazıdığı gibi, Halil Dikmen'in İstiklal Savaşı'nda Mermi Taşıyan Kadınlar eseriyle Anadolu'nun yiğit kadınlarını tarihe not düştüğü gibi, Fransız İhtilali denince aklımıza Dölakrua'nın (Delacroix) Halka Yol Gösteren Özgürlük eserinin gelmesi gibi, kendi estetik pencerelerinden 15 Temmuz'a bakan sanatçılarımızın eserleri de demokrasi uğruna verilen kutlu mücadeleyi gelecek kuşaklara taşıyacaklar” ifadelerini kullandı.

Rektör Özkan, “Hepimiz bu ülke için çalışıyoruz, bilim insanından sanatçısına, sporcusundan öğrencisine herkes üstüne düşeni en iyi şekilde yapacak. Böylece Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde vatan sevgisini ve milli şuuru gelecek nesillere en iyi şekilde aktararak hep birlikte Güçlü Türkiye'yi geleceğe taşıyacağız. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi de minnetle anıyorum” dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, “Sanatçılar ve akademisyenler toplumun geleceğini aydınlatan meşaleler gibidir. Bizler bu güzel vatan topraklarına, tarihine, geleneklerine ve kültürüne gönülden bağlı kimseleriz. Bu sergide içimizde daima canlılığını koruyan Çanakkale ruhuyla milletçe mücadele ettiğimiz 15 Temmuz gecesi yaşanılan bu vahim süreç hakkında farkındalığı artırmak ve milletimizin demokrasi mücadelesini eserlerimize yansıtmak üzere yol çıktık” diye konuştu. Sergi 1 Ağustos'a kadar açık kalacak.

“Cam mozaik sergisi de açıldı”

Güzel Sanatlar Fakültesindeki serginin ardından protokol üyeleri Akdeniz Üniversitesi Olbia Sanat Galerisinde Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin emekleriyle hazırlanmış olan 15 Temmuz Mozaik Sergisinin açılışına katıldılar. Sergide atık camların dönüşümünden oluşturulan ve 15 Temmuz gecesinin simgeleşmiş fotoğraflarının cam mozaiklere işlenmiş eserlerinden oluştu.

Sergiler toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.