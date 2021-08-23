Vali Yazıcı: "Antalya için Hint düğünleri önemli bir pazar"

Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda'yı makamında ağırlayan, Antalya Valisi Vali Ersin Yazıcı,

"Antalya, Hindistan'da son dönemde revaçta olan turizm merkezlerinden bir tanesi. Hint düğünleri önemli bir pazar. Biz de Hindistanlı misafirlerimizi şehrimizde ağırlamayı, onların düğünlerini ve balayı tatillerini burada yapmalarından, mutluluklarına ortak olmaktan memnuniyet duyarız" dedi.

Antalya Valisi Vali Ersin Yazıcı, Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda'yı makamında kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Hindistan arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Ziyarette Vali Ersin Yazıcı ve Büyükelçi Sanjay Panda, Türkiye ile Hindistan arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Panda, turizm başta olmak üzere her konuda iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Başta Antalya'da ve Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşanan yangın felaketleri ile Karadeniz'de Kastamonu ve Sinop'da gerçekleşen sel felaketleri nedeniyle üzgün olduğunu ve geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükelçi Panda yaraların bir an önce sarılmasını umduğunu ve Hindistan olarak Türkiye'nin yanlarında olduklarını ifade etti.

"Hintliler Türkiye'yi ve Türk filmlerini seviyor"

Antalya'da olmaktan mutluluk duyduğunu ve Antalya'nın Hindistan'da da çok bilinen ve sevilen bir turizm destinasyonu olduğunu dile getiren Büyükelçi Panda, “Öncelikle belirtmek isterim ki Hintliler filmleri çok seviyor. Bollywood filmleri kadar Hindistan'da Tük filmleri de rağbet görüyor ve insanlar Türkiye'yi merak ediyor. Türkiye'ye geliyor. Hatta düğünlerini de Türkiye'de yapıyorlar. Hindistan'da düğün sektörünün çok önemli bir yeri var. İnsanımız düğünlere milyonlarca dolar para harcıyor. Covid-19 nedeniyle hem turizm hem de düğün sektörü sekteye uğrasa da normalleşme ile birlikte yeniden hareketlilikler de yaşanmaya başladı. Antalya ve Bodrum Hindistan'da bilinen ve tercih edilen turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Umarım en kısa sürede yeniden Hindistanlı vatandaşlarımız tercihlerini Türkiye'den yana kullanmaya devam edecekler” ifadelerine yer verdi.

Büyükelçinin ziyaretinden ve iyi dileklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yazıcı ise Türkiye olarak yaşanan felaketlerin yaralarını sarmak adına topyekün bir seferberlikle hareket ettiklerini, devlet ve millet el ele koordineli bir şekilde zarar gören vatandaşların normal hayatlarına dönebilmeleri adına yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirtti.

"Misafir etmekten memnuniyet duyarız"

Yerel otorite olarak Hindistan halkının tatil ve turizm amaçlı Antalya'ya gelmesini istediklerini ve gelmelerinden memnuniyet duyacaklarını belirten Vali Yazıcı ise, “Antalya dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. 2019 yılında 16 milyonu yabancı olmak üzere 20 Milyon turisti şehrimizde ağırladık. Tabi ki pandemi nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uygulamalara rağmen geçen yıl büyük bir duraksama gerçekleşse de bu sene yeniden hareketlilik başladı. Bu sene 5 milyona yakın yabancı turisti şehrimizde ağırladık ve bu sayı artarak devam ediyor. Önümüzdeki süreçte normalleşme ile birlikte Antalya'mızda daha büyük başarıları yakalayacağımıza inanıyorum. Antalya, Hindistan'da son dönemde revaçta olan turizm merkezlerinden bir tanesi. Hint düğünleri önemli bir pazar. Biz de Hindistanlı misafirlerimizi şehrimizde ağırlamayı, onların düğünlerini ve balayı tatillerini burada yapmalarından, mutluluklarına ortak olmaktan memnuniyet duyarız

”ifadelerini kullandı.