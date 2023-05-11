Vali Yazıcı: “Antalya'nın Yörük çocukları bilim alanında şehrine ve ülkesine katkı sunmaya devam ediyor”

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen etkinliğe Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, okul müdürleri, müdür yardımcıları, proje koordinatörü öğretmenler ve yarışmada dereceye giren öğrenciler ile velileri katıldı. Vali Ersin Yazıcı, ödül töreni başlamadan önce Serik Orhangazi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ve Serik Özel Akdeniz Yükseliş Koleji Fen Lisesi öğrencileri tarafından tasarlanan, TEKNOFEST'te üçüncülük alan elektrikli araç hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi alıp, test sürüşü yaptı. TEKNOFEST 2023 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Antalya'dan 22 takım finale kalarak derece elde etti. Antalya, TEKNOFEST çerçevesinde 2 birincilik, 3 ikincilik ve 2 üçüncülük ile 6 farklı alanda ödül aldı.

“Türk gençlerimize fırsat verildiğinde neleri başarabileceğini görüyoruz”

Antalya'nın adını bilimle Türkiye ve dünyaya duyuran gençlere teşekkür eden Vali Yazıcı, “Bu gurur tablosunu birlikte paylaştığımız için çok mutluyum. Sizleri tebrik ediyorum. Bütün Antalya'nın sizi alkışladığını ve sizi tebrik ettiğini buradan duyurmak istiyorum. Bu gururu bize yaşattığınız için sonsuz teşekkürler. Öncelikle TEKNOFEST'i düzenleyen, bizim bu işleri yapabileceğimizi hayal eden, çocuklarımızı ve gençlerimizin uzay ve havacılık alanlarına yönlendirenlere teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu kıymetli organizasyonlarla Türk gençlerimize fırsat verildiğinde neleri başarabileceğini bütün dünyaya gösterebiliyoruz. Antalya'nın Yörük çocukları bilim alanında şehrine ve ülkesine katkı sunmaya devam ediyor. Değerli öğretmenlerim sizlerin öğrencilerimizi yönlendirmesi, organize etmesi ve cesaretlendirmesiyle bu başarıyı yakalandı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Önce inanmanız lazım”

Başarının elde edilmesi için öncelikle inanılması gerektiğini vurgulayan Vali Yazıcı, “Hayatta inanmadığınız hiçbir şeyi başaramazsınız. Dolayısıyla önce inanmanız lazım. Sizler inandınız, damarlarınızdaki asil kana güvenerek bu yolculuk devam ediyor. Daha da güzel şeyler olacak sizin kardeşleriniz sizden daha da iyilerini üretecek inşallah. Biz uzayda, havacılıkta savunma sanayide ve aklınıza gelen her alanda büyük Türk milletinin damgasını vuracağız. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Gençlerimize de güveniyorum. Emeği geçen başta öğretmenlerimiz olmak üzere idarecilerimize tabi ki gençlerimizin anne ve babalarına son olarak da siz gençlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gururu bize yaşattığınız için Allah sizden razı olsun. Bu gurur tabloları Antalya'mızda artarak devam etsin. Sizler örnek olun çok sayıda öğretmen ve öğrencimiz harekete geçsin Antalya'mız bu alanda da en çok bilinen tanınan şehir olsun inşallah” dedi.

Yarışmalarda toplamda 19 öğrenci, 7 danışman öğretmen ile 2 tane birincilik, 3 tane ikincilik, 2 tane üçüncülük derecesi elde etti. TEKNOFEST 2023 TÜBİTAK Yarışmaları'nda Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi öğrencileri 2022 TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Atık Yönetimi kategorisinde, Antalya Özel İstek Antalya Lara Fen Lisesi öğrencileri Kutup Araştırmaları Projeleri Yarışmaları Fiziki Bilimler kategorisinde birincilik elde ettiler. Nesibe Aydın Antalya Koleji öğrencileri İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasında Afet Yönetimi kategorisinde, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri 2022 ve 2023 yıllarında iki yıl üst üste Kutup Araştırma Projeleri yarışmasında Fiziki Bilimler kategorisinde ikincilik elde ettiler. Hüseyin Girenes Fen Lisesi öğrencisi İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon kategorisinde, Serik Orhangazi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ve Serik Özel Akdeniz Yükseliş Koleji Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan elektrikli araba takımı ise 2023 TÜBİTAK Liseler Arası Elektrikli Araç kategorisinde üçüncülük elde etti.

Vali Yazıcı, TEKNOFEST 2023 TÜBİTAK Yarışmaları çerçevesinde derece alan öğrencilerin hediyeleri ve danışman öğretmenlerine teşekkür belgelerini takdim etti.