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Vali Yazıcı: "Asli görevimizin vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek olduğunu unutmayalım"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca İlçesini ziyaret ederek ilçe yöneticilerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yazıcı burada yaptığı açıklamada "Devlet yetkilileri olarak vatandaşa örnek olmalı maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalıyız. Devletin itibarını sarsacak her türlü tavır ve davranıştan itina ile kaçınmalıyız. Asli görevimizin vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek olduğunu unutmayalım." dedi.


İlk ziyaretini Kumluca Kaymakamlığına daha sonrada Kumluca Belediyesine yapan Vali Yazıcı, Kaymakam Uğur Kolsuz, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve kurum müdürlerinden ilçedeki çalışmalar, projeler, eğitim alt yapısı, ilçe ekonomisi, ilçenin sosyo-kültürel yapısı ve pandemi sürecinde alınan tedbirler hakkında bilgiler aldı. Ayrıca Adrasan'da ormanlık alanda çıkan yangında oluşan zararlar ile yangın bölgesinde yapılacak ağaçlandırma ve rehabilite çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Vali Yazıcı, “Devletin her biriminin birbirine desteği çok önemli. Devlet yetkilileri olarak vatandaşa örnek olmalı maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalıyız. Bizler devletin temsilcileriyiz. Devletin itibarını sarsacak her türlü tavır ve davranıştan itina ile kaçınmalıyız. Asli görevimizin vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek olduğunu unutmayalım. Hizmetlerimizde hızlı ve sonuç odaklı çözümler sunmalıdır. Yaptığımız bu hizmetlerin vatandaş tarafından memnuniyetini mutlaka ölçelim. Hizmetleri ölçüp değerlendirebilirsek ortaya daha kaliteli ve başarılı işler koyacağımıza inanıyorum.” diye konuştu



Şehit ailesine ziyaret


Vali Ersin Yazıcı, 22 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Halkalı'daki askeri personel taşıyan otobüse bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Ekiz'in eşini ziyaret etti. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dileyen Yazıcı, şehidin eşi ile sohbet edip hatırlarını sordu. Her türlü sıkıntılarında yanlarında olacaklarını ifade etti.

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