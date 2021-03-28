Vali Yazıcı, esnaf odaları başkanlarıyla bir araya geldi

Esnafın taleplerini ve sıkıntılarını dinleyen Vali Yazıcı, çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, yaptığı konuşmada “En küçük dükkanımız bile ihracat yapıyor. Döviz geliri sağlıyor. Ülkemizin turizm gelirlerinin büyük bir bölümü bu şehirden sağlanıyor” dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizm sezonu öncesinin ve pandemi döneminin değerlendirildiği Antalya Esnaf Odaları Başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Vali Yazıcı'nın yanı sıra; Antalya Esnaf Odaları Başkanı ve Antalya Gazete Bayi Büfeciler Kantinciler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf Odası Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Börekçiler Yufkacılar ve Kadayıfçılar Etli Pideciler Kafeteryacılar Kafe Barlar Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Şimşek, Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Alim Uysal, Antalya Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa İnce, Antalya Kuyumcular Esnaf Odası Başkanı Ali Çiçek, Antalya Lokantacılar Kebapçılar Aşçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Tekdemir, Antalya Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Kerim Üre, Antalya Otelciler Pansiyoncular Camcılar Reklamcılar ve Matbaacılar Esnaf Odası Başkanı Özcan Sucu, Antalya Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Şahin, Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Bülent Kaplan ve Antalya Terziler Yorgancılar Kuru Temizlemeciler Esnaf Odası Başkanı Ömer Duran katıldı.

Esnafın talep ve sıkıntılarını dinlemek için bu toplantıya katıldığını belirten Vali Yazıcı, toplantıya katılan Esnaf Odası Başkanlarıyla tek tek sohbet ederek çözüm önerileri hakkında istişarede bulundu. Toplantıya katılan oda başkanları bu tür organizasyonların kendileri için değerli olduğunu dile getirerek, pandemi dönemindeki sıkıntılarının giderilmesi noktasında çözüm önerilerini ilettiler.

“Sorunlarınızı ve dertlerinizi dinlemek için buradayım”

Mesleğinde 29'uncu yılını geride bıraktığını ve bu süreçte daima esnafın gözlemlerini önemsediğini belirten Vali Yazıcı, “Sorunlarınızı ve dertlerinizi dinlemek için buradayım. Şehrin nabzını, ne olup bittiğini kısacası şehrin fotoğrafını en iyi çeken kişilerin siz esnaflarımız olduğunu düşünüyorum. Benim için söyledikleriniz çok önemli. Özellikle küçük esnafımız işi gereği vatandaşla çokça temas halinde. Bütün insanlara temas etme gibi bir gücümüz yok. Böyle oluncada yönettiğimiz bölgede neler olup bittiğini en iyi sizlerden dinleyip öğreniyoruz. Gazipaşada ne olup bittiğini oradaki esnaflarımızı gezdiğimizde, esnafla sohbet ettiğimizde sorunu çok daha iyi tespit edebiliyoruz. Sizlerle bir arada olmayı işimin bir parçası oalarak görüyorum. Bu kültürün içinden gelen biriyim. Esnaf çocuğuyum. Şehirde ne olup bittiğini sorunlarınızı, sıkıntılarınızı tek tek dinlemek istiyorum” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın mutluluğu için varız”

Çağımızda artık modern yönetim anlayışıyla bütün fikirlerin değerlendirilerek ortak akılla yönetim gerçekleştirildiğine değinen Vali Yazıcı, “Şehrin dinamikleriyle etkileşim kurarak şehri yönetmeyi düşünüyorum. Kültürümüzde de bu mevcut. Biz bu makamlarda vatandaşlarımızın mutluluğu için varız. Sizlerle gerçekleştirdiğimiz toplantılarla sorunları ve aksayan bölgeleri tespit ederek daha çözüm odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz. Şehrin paydaşları olan iş adamlarımızı da esnaflarımızı da önemsiyorum. Her ilçemizde esnaf ziyareti yaptığım gibi büyük işletmelerimizi de ziyaret etmeye çalışıyorum. İki buçuk milyonluk bir şehrin sesine, esnaf kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri'yle kulak verdiğimi, onlara ulaşabildiğimi düşünmekteyim. Pandemi sonrasında daha sık bir araya geleceğiz“ şeklinde konuştu.

“Dinamik denetim modeline ağırlık veriyoruz”

Toplantıdaki sözlerine herkesin Berat Kandilini kutlayarak başlayan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere,“Antalya'da göreve başladığınız günden itibaren oda başkanları buluşması kapsamında sizinle beraber 6'ıncı toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Sizin yapmış olduğunuz bu çalışmalar bizi ziyadesiyle mutlu ve memnun ediyor. Merkezde 37 odamız var. 12 oda başkanımız toplantıda hazır. Buradaki başkanlarımızın temsil ettiği üye sayısı 10 binin üzerinde. Toplam üye sayımızda 90 bine yakın. Tüm üyelerimizi pandemi tedbirleri doğrultusunda alınan kararlarla ilgili hızlıca bilgilendiriyoruz. Kendi içimizde dinamik denetim modeline ağırlık vererek kendi çatımız altındaki üyelerimizi denetliyoruz. Şehrimizin sezon öncesi maske, mesafe, temizlik kuralına uyması tüm paydaşlar açısından önem arz etmekte. Esnaf arkadaşlarımız dükkanlarında gerek görsel gerekse fiziksel uyarılara son derece dikkat etmekte. İnşallah hep birlikte şehrimizi pandemiden kurtararak daha iyi noktalara taşıyacağız” diye konuştu.

Dinamik denetimler kapsamında 16 ilçe gezdiğini ve kurallara uyulması noktasında hatırlatmalarda bulunduğunu aktaran AESOB Başkanı Dere, kurallara uymazsak şehir paydaşları ollarak herkesin bundan olumsuz etkileneceğini dile getirdi.

“Virüsün bulaşma riski artıyor”

Yeme içme yerlerinin kurallara özellikle dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı, “Ne kadar kurallara dikkat etsekte bulaşma riski fazla oluyor. Verilere göre yeme içme yerlerinde uzun oturmalar vaka sayımızı arttırıyor. Maskemizi çıkardığımız için virüse karşı korumasız kalıyoruz. Virüsün bulaşma riski artıyor. Turizm kenti olarak dikkatli olmalıyız. Sezon yaklaşıyor. Geçen yıl ki gibi bir sezon geçirmek istemiyoruz. Turizm burada lokomotif sektör. Antalya ekonomisinin can damarı. Bu yüzden bulaşma riski olan yerlerde çok dikkatli olmalıyız” dedi.

“Esnaflarımız büyük sıkıntı yaşadı”

Genel olarak esnafların pandemi sürecinde büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Vali Yazıcı, “Bu zorlu dönemde en büyük sıkıntıyı yaşayan esnaf kesimi olarak sizlersiniz. İnşallah en kısa sürede bu sürecin bitmesini temenni ediyoruz. Geçtiğimiz yıl turizm sayılarımız istediğimiz seviyelere gelemedi. Bu yıl inşallah iyi bir sezon geçiririz. Ben bu zorlu süreci birliktelik ruhuyla aşacağımıza inanıyorum” İfadelerini kullandı.

“En küçük dükkanımız bile ihracat yapıyor”

Antalya'nın ülkemiz için özel bir şehir olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, “Şehir olarak ülkemize karşı da bir sorumluluğumuz var. En küçük dükkanımız bile ihracat yapıyor. Döviz geliri sağlıyor. Ülkemizin turizm gelirlerinin büyük bir bölümü bu şehirden sağlanıyor. Bu sebeple kurallara uyulması konusunda dikkatlerinizi rica ediyorum. Bu şehrin esnafı olarak bu bilince sahip olduğunuzu düşünüyorum “ dedi.

“Eğitimle yatıp eğitimle kalkan bir valiyim”

En büyük ihtiyacın teknik personel ve sanatkar yetişmemesi olduğunu belirten Vali Yazıcı,“Eğitim en çok önemsediğim konu. Eğitimle yatıp eğitimle kalkan bir Valiyim. Gençlerimizi mesleklere yönlendirme konusunda sıkıntılarımız mevcut. Bu konuda sizlerinde desteğini alarak ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi iyi eğitim vererek kalifiye bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Kalifiye gençler yetiştirmek amacıyla çalışmalarımız artarak devam edecek” açıklamalarında bulundu.