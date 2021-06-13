Vali Yazıcı: “Geçen senenin aynı dönemine göre turist sayımız daha iyi”

Esnafın sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Vali Yazıcı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla turist sayısının daha iyi olduğunu, kısıtlamaların tamamen kalkmasıyla eski günlere dönüleceğini söyledi.

Vali Ersin Yazıcı, normalleşme süreci ile birlikte esnafın talep ve beklentilerini dinlemek için Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde yer alan esnaflarla bir araya geldi. Ziyarette Vali Yazıcı'ya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere eşlik etti.

“Sorunları ve sıkıntıları yerinde inceleyeceğim”

Özellikle sezon öncesi esnafla sık sık toplantılarda bir araya gelip talep ve beklentilerini dinleyen Vali Yazıcı, sezonun başladığı şu günlerde esnafı sahada ziyaret edip talep ve sıkıntıları yerinde inceledi. Esnafın daima yanında olduğunu, sorun ve taleplerinin çözümü noktasında çalışmalara devam edeceklerini belirten Vali Yazıcı, “Şehrin ekonomisine büyük katkı sunan esnafımız bizler için çok değerli. Esnafımızın daima yanındayız. Pandemi süreci hepimiz için zorlu geçti. En çok sıkıntıyı yaşayanların başında esnaflarımız geliyor. Görev yaptığım bütün illerde mesaimin belli kısmını esnaflarımıza ayırdım. Burada da bunu yaparak esnaflarımızı ziyaret edip sorunlarını ve sıkıntılarını yerinde inceleyerek çözüm üretmeye çalışacağım. Antalya'nın her noktasında, her köşesinde esnaflarla buluşmaya talep ve sıkıntılarını yerinde dinlemeye devam edeceğim” dedi.

“Talep ve beklentilerini yerinde aktardık”

Kaleiçi'ndeki esnaf ziyaretinde konuşan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Dere, “Valimiz ile birlikte Kaleiçi'nde esnaflarımızı işyerlerinde ziyaret ederek normalleşme süreci ile esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını, talep ve beklentilerini yerinde aktardık” diye konuştu.

“Eski günlerimize geri döneceğiz”

Düşen vaka sayılarımızla birlikte aşılamanın da hızlanmasıyla içinde bulunduğumuz yaz sezonunda geçen yılı telafi ederek yeni başarılara imza atacağımıza inandığını aktaran Vali Yazıcı, “Tarihi Kaleiçi esnafımızla bir araya gelerek dertlerini ve taleplerini dinledik. Bu sene geçen senenin aynı dönemine göre turist sayısı bakımından daha iyi durumdayız. Rusya'nın uçuş kısıtlamalarını kaldırmasıyla beraber daha fazla turisti şehrimizde ağırlayacağız. İnanıyoruz ki pandeminin koşulları ve düşen vaka sayılarımızla birlikte içinde bulunduğumuz yaz sezonunda geçen yılı telafi edeceğiz” şeklinde konuştu.