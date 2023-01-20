Vali Yazıcı: "Güvenlik konusunda son derece hassasız"

2023 yılında turizm noktasında ele alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Yazıcı, “Denizi, kumu, güneşi, antik kentleri ve doğal güzellikleriyle güvenli turizmin merkezi Antalya'mız 2023 yılına da hazır” dedi.

2023 yılında turizm noktasında ele alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği “2023 Yılı Turizm Güvenlik Toplantısı”, Vali Ersin Yazıcı ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Göç İdaresi Müdürü Derya Erdoğan, İl Kültür Ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük ve turizm sektör temsilcileri katıldı.

"Güvenlik konusunda son derece hassasız"

Toplantıdaki konuşmasına turizmin başkenti Antalya'nın huzurun ve güvenin adresi olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Vali Yazıcı şunları kaydetti: “Bugün Antalya'mızın turizm noktasında güvenlik ile ilgili çizeceği yol haritasını değerlendirmek için tüm paydaşlarımızla bir araya geldik. Turizmin başkenti Antalya'mızın huzurun ve güvenin adresi olarak devam etmesi için tüm paydaşlarımızla ortak çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada tüm paydaşlarımızla yakın temasımız ve iyi bir koordinasyonumuz var. İnsanın olduğu her yerde zaman zaman problemler illaki oluyor. Biz de bu problemleri en aza indirmek için var gücümüzle, ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. 2,5 yıldır buradayım. Herhangi büyük bir problem ile karşılaşmadık. Antalya Dünyadaki en önemli merkezlerinden biri. Bu sebeple bir turizm şehri olarak güvenlik olmazsa olmazımız. Bu konuda hassasız.”

Turizm olumsuzluklardan çabuk etkilenen bir sektör"

Turizmin, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluktan çok çabuk etkileneceğinin altını çizen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan; “İfade ettiğiniz gibi turizm kendisi dışındaki iklimlerden etkilenen çok hassas bir sektör. Turizm dışındaki yaşanan bir olumsuzluk, turizmi çok hızlı bir şekilde etkiliyor. Bu geçmişte de şimdi de böyle. Pandemi döneminde de bunu gözlemledik. Pandemi ilk yılında tüm dünyada turizmi adeta durma noktasına geldi. Güvenlik, sağlık ve benzeri olaylar turizmi anında etkiliyor. Tabii Türkiye bu anlamda çok ciddi bir tecrübe edindi. Yaşanan olumsuzluklara ve krizlere karşı tedbir alma anlamında belli bir seviyeye geldi. Pandemi sonrasında tüm dünya da turizm 2019 seviyelerine 2023'den önce gelemez denmişti. Biz 2022'de 2019'un çok çok önüne geçtik. 2022 Türkiye turizmi geliri önümüzdeki günlerde TÜİK tarafından açıklanacak. 46 milyar dolar civarında bir turizm geliri bekliyoruz. Bu da pandemi sonrası için olağanüstü bir sayı. 2023 bu veriler ışığında 2022'ye göre çok daha iyi geçecek bir yıl olarak görünüyor. Tabi sizin de ifade ettiğiniz gibi gerekli tedbirler ve altyapıyı hazır tuttuğumuz müddetçe bu böyle olacak” şeklinde konuştu.

2022 yılında özellikle İngiliz turist sayısında büyük artışlar olduğuna dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan şunları kaydetti: “2022 yılında İngiliz turist sayımızda ciddi artışlar oldu. Bunun daha da artması için global anlamda reklam çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz devam ediyor. Antalya sadece Türkiye'nin değil, altyapısı ve tesisleriyle tüm dünyanın turizm başkenti. Bizler de gerekli koordinasyonu sağlayarak 2023'de de çok iyi bir yıl geçireceğimizi ümit ediyorum”.

Turizmin insanlar için bir ihtiyaç olduğunu ancak insanların kendilerini güvende hissetmedikleri yerlere seyahat etmek istemediklerinin altını çizen Vali Yazıcı, “Turizm hepimiz için, tüm insanlar için bir ihtiyaç. Ama zorunluluk değil. Herkes bu ihtiyacını gidermek için belli yerlere seyahat edebilir. Bu seyahati gerçekleştiren insanların en çok dikkat ettiği konuların başında güvenlik geliyor. Çünkü insanlar kendilerini güvende hissetmedikleri yerlere seyahat edip tatil yapmak istemezler. Biz de bu noktaya çok önem veriyoruz. Bu hassasiyetimiz tüm Antalya için geçerli. Antalya'nın bir ucunda gerçekleşen olay tüm Antalya'yı etkiliyor. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı eksiksiz gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.