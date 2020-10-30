Vali Yazıcı, hayırsever Adnan Yılmaz ile okul protokolü imzaladı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hayırsever Adnan Yılmaz ile Serik İlçesi'ndeki Burhanettin Kaya Ortaokulu bahçesine yapılacak olan anaokulu için protokol imzaladı.

Serik Kaymakamlığı'nda düzenlenen protokol törenine Vali Ersin Yazıcı, Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal ve Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve hayırsever Adnan Yılmaz katıldı.

Serik İlçesi Kadriye Mahallesi'nde bulunan Burhanettin Kaya Ortaokulu bahçesinde mevcut 1 derslikli anaokuluna ek olarak yapılacak olan 3 derslikli anaokuluna “Hacı Ayfer - Mehmet Ali Yılmaz Anaokulu” isminin verileceği belirtildi.

"Genç nüfus vurgusu"

Gençlerin eğitiminin Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunun altını çizen Vali Yazıcı, “ Ülkemizin en büyük gücü genç nüfusumuz ve bu gücü doğru yönlendirmemiz gerekiyor. En büyük gücümüz genç nüfusumuz. Biz bu genç nüfusu iyi bir şekilde eğiterek ülkemizin geleceğine hazırlamalıyız. Bu sebeple eğitim birinci önceliğimiz. Genç nüfusumuzu avantaja dönüştürebilmemiz için milli ve manevi değerlerle tesis edilmiş, günün teknolojisini iyi kullanabilen, iyi eğitim almış geçleri yetiştirmemiz gerekiyor. Eğer biz gençlerimizi iyi donatamazsak ne yaparsak yapalım bir anlam ifade etmeyecektir. Esas olan okuyan araştıran soran sorgulayan üreten farklı bakış açıları oluşturabilen ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacak beyinler yetiştirmektir. Bugün yapmış olduğumuz protokolle bunun ilk adımlarından biri olan anaokulu protokolünü imzalıyoruz.” dedi.

"Eğitim olmazsa olmazımız"

Geleceğin eğitime verilen önemle şekilleneceğini dile getiren Vali Yazıcı, “Her şeyin merkezinde olan insanın eğitimi çok önemli. Bu nedenle eğitim olmazsa olmazımız. Gençlerimize ne kadar yatırım yaparsak, o kadar geleceğimize yatırım yapmış oluruz.” diye konuştu.

Gelecek için çok büyük önem arz eden eğitim yatırımları konusunda Antalyalı hayırseverlerin büyük katkı sağladığını işaret eden Vali Ersin Yazıcı, "Bu katkının her zaman devam etmesi en büyük temennimiz. Protokolünü imzalamış olduğumuz anaokulunun geleceğimiz olan çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Okul protokolünün imzalanmasının ardından Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Adnan Yılmaz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.