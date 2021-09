Vali Yazıcı ilk ters zilini çaldı

Programda öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Vali Yazıcı, “Hepimiz okulu çok özledik. İnanıyorum ki hep birlikte gereken tüm kurallara uyarak bir daha okullarımızı öğrencisiz bırakmayacağız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Vali Ersin Yazıcı, İlköğretim haftası münasebetiyle Kepez Cengiz Topel İlkokulu'nda düzenlenen programa katılarak yeni eğitim öğretim yılı heyecanı yaşayan öğrencilerle bir araya geldi. Programa Vali Yazıcı'nın yanı sıra Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti. Programdaki protokol konuşmalarının ardından Vali Yazıcı ilk ders zilini çaldı.

“Şükürler olsun yine öğrencilerimizle bir aradayız”

Okulların tekrar açılmasından ve öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Şükürler olsun yine hep bir aradayız. İnşallah bundan sonra da bir arada olmaya, okullarımızı açık tutmaya devam edeceğiz. Pandemi koşullarına dikkat ederek, maske - mesafe - temizlik kurallarına uyarak okullarımızı açık tutacağız. Hepimiz okula çok özledik. Kurallara dikkat edelim ki okullarımız tekrardan kapanmasın. İnanıyorum ki buradaki yavrularımız pandemi kurallarına uyarak bu yeni eğitim öğretim yılını tamamlayacak. Hiçbir sınıfımızın pandemiden karantinadan dolayı kapatılmasını istemiyoruz” diye konuştu.

“Başarının sırrı kitap okumak”

Sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Vali Yazıcı, sık sık öğrencilere maske,mesafe, temizlik kurallarını hatırlattı. Sınıfları gezerek öğrencilere kitap hediye eden Vali Yazıcı, öğrencilere kitabın en iyi dost olduğunu ve başarıya giden yolda en büyük payın kitap okumak olduğunun altını çizdi. Eğitimi her şeyden daha çok önemsediklerinin altını çizen Vali Yazıcı, Eğitimi her şeyden daha çok önemsiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgili ve donanımlı bir şekilde yetiştirmek bizlerin en önemli görevi. Bizler geleceğimizin teminatı çocuklarımızı önemsiyoruz ve daima yanlarındayız. Vali amcaları olarak bugün gençlerimizle bir araya geldik. Öğrencilerimize kitap hediye ederek kitap okumanın önemine değindik. Az önce bizlere çiçek getiren Elif Nisa adlı öğrencimizle tanıştık. Kendisine ‘Kitap okuyor musun?' diye sordum? Beni çok mutlu eden bir cevap verdi. Günde 50 - 60 sayfa kitap okuduğunu öğrendim ve çok mutlu oldum. Diğer öğrencilerimizle de gerçekleştirdiğimiz sohbette kitap okudukları bilgisini aldım. Kitap okuyan bir nesil, gençlik her zaman öndedir. Kitap okumak başarının en büyük anahtarıdır. Bu eğitim öğretim yılını sağlıklı bir şekilde hep birlikte pandemiye karşı koruyarak okullarımızı açık tutarak tamamlayacağız. 2021-2022 eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“Öğretmenlerimize büyük görev düşüyor”

6 Eylül Pazartesi başlayan yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili açıklamalar yapan Vali Yazıcı, okullarda sağlıklı eğitim öğretim yapılabilmesi için her türlü önlemi aldıklarını belirtti. Sağlıklı bir eğitim öğretim yılı için en büyük sorumluluğun öğretmenlerimize düştüğünü dile getiren Vali Yazıcı, “Bu güzel eğitim yuvalarımızın öğrencisiz kalmaması için maske,mesafe,temizlik kurallarına uymaları konusunda öğrencilerimize sık sık hatırlatmalarda bulunalım. İnanıyorum ki hep birlikte gereken tüm kurallara uyarak bir daha okullarımızı öğrencisiz bırakmayacağız. Okullarımızın cıvıltısı eksik olmasın. Bizlerin dünyadaki en kıymetli varlıkları çocuklarımız. Bu okulda da yüzlerce ailenin en kıymetlileri siz değerli öğretmenlerimize emanet. Bunun bilinciyle hareket edeceğinize şüphem yok. Hepinize sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.