Vali Yazıcı: “Kırsalı boşaltanlar kırsala geri dönecek”

Antalya Valiliğinde ‘Akseki Yerel Ürünler Turizmle Buluşuyor Projesi' imza töreni gerçekleştirildi. Kırsalı boşaltanların kırsala geri döneceğini belirten Vali Ersin Yazıcı, “Son yıllarda köylerimiz hızla boşalmaya başladı artık tarım bırakılıyor. Bu durumu tam tersine çevirmek için çalışmalar yapıyoruz. Akseki bu proje ile Türkiye'ye çok güzel bir örnek oluşturacak" dedi.

Kadın ve genç istihdamının arttırılması hedefleniyor

Akseki Yerel Ürünler Turizmle Buluşuyor projesi ile Akseki ilçesinde kırsaldan kente nüfus kaybını düşürmenin hedeflendiği vurgulandı. Bu hedef doğrultusunda proje ile ilçedeki mevcut kırsal turizm kapasitesinin etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayarak, kadın ve genç istihdamını artırmanın amaçlandığı belirtildi. Bu amaca yönelik olarak; kooperatif kurulumu, üretim atölyelerinin oluşturulması, tıbbi yağların çıkarılmasına yönelik distilasyon ve soğuk sıkım atölyesi, yöresel yemekler üretim mutfağı, yöresel pekmezlerin temin işlemleri ve pansiyonculuğuna yönelik faaliyetlerin gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

“Tarım bir ülkenin her şeyidir”

Vali Ersin Yazıcı, Akseki Yerel Ürünler Turizmle Buluşuyor projesi çerçevesinde kırsalı boşaltanların kırsala geri döneceğini belirterek; “Son yıllarda köylerimiz hızla boşalmaya başladı artık tarım bırakılıyor. Bu durumu tam tersine çevirmek için çalışmalar yapıyoruz. Akseki bu proje ile Türkiye'ye çok güzel bir örnek oluşturacak. Antalya'nın bir tarım şehri olduğunu unutmamalıyız. Biz örtü altı üretiminin yüzde 60'ını karşılıyoruz. Tarımdan vazgeçmek gibi bir lüksümüz asla yok. Pandemi ve yakın zamanda Rusya Ukrayna arasında gerçekleşen savaş sonunda gördük ki tarım bir ülkenin her şeyiymiş. Savaş döneminde gördük ki Ukrayna ve Rusya olmasa dünya aç kalacak. Her zaman teknolojinin ne kadar geliştiğinden dem vuruyoruz ama en ufak bir olayda tarımın ve gıdanın önemini anlıyoruz. Tarım, doğal kaynaklar ve askeri güç bunlar bir ülkede varsa her şey tamamdır. 2022 yılındayız ama hala bir ülke için en önemli olan şey bu üçlüdür. Bu yüzden tarımı desteklemeli ve ülke ekonomisi için önemli bir yere getirmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Kooperatif üzerinde 20 kadın gelir elde edecek”

Proje çerçvesinde bölgenin tanınırlığı ve bilinirliliğini arttırmak için Akseki Tarihi Kervan Göç Rotası üzerinde yer alan Sarıhacılar köyünde Akseki'nin meşhur kardelen çiçeğinin ismini alan bir de festival düzenleneceği belirtildi. Kooperatif aracılığıyla üretilen ürünlerin Akseki-İbradı-Gündoğmuş bölgesinde alternatif turizm çerçevesinde çalışmalarını sürdüren 5 adet turizm tesisi aracılığıyla satışının gerçekleştirileceği ifade edildi. Proje ile 20 kadının kooperatif üzerinden gelir elde etmesinin planlandığı da belirtildi.