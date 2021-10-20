Vali Yazıcı:" Önce iyi insan sonra iyi doktor, mühendis, esnaf, şoför yetiştirelim"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 20'nci Milli Eğitim Şurası Antalya Bölge Hazırlık Çalışmaları Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ersin Yazıcı öğrencilerin eğitim süreci içerisinde hayata hazırlandıklarını belirterek, “Yıllardır eğitim ve öğretimin içerisindesiniz. Yıllardır emek veriyorsunuz, zaman harcıyorsunuz. Biliyorsunuz ki eğitim olmadan hiçbir şey olmuyor. Öğrencilerimizde bu eğitim sürecini tamamlayarak hayata hazırlanıyorlar. Bu uzun yolculukta; sosyalleştiğimiz, kendimizi bilgili ve yetkin hissettiğimiz bu eğitim ve öğretim hayatında, öğretmen arkadaşlarıma ve sevgili öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

“Değişerek dönüşerek yeni dünyaya hazırlanıyoruz“

Dünyanın durmadan değişen ve dönüşen sistemine ayak uydurmak gerektiğine değinen Vali Yazıcı, “Biz bu dünyada yaptığımız her şeyi iyisiyle kötüsüyle insanoğlu için yapıyoruz. Her şeyin merkezinde beşer var. Değişiyoruz, dönüşüyoruz dolayısıyla ülkemiz de dünyamız da değişiyor. Ülkemizde ki eğitim sistemimiz de değişiyor. Yeni uygulamalarımızla, politikalarımızla mutlak suretle değişim sürecine tabii ve hep birlikte değişerek dönüşerek yeni dünyaya hazır hale gelmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Önce iyi insan olmalıyız“

Vali Yazıcı, öğrencilerin eğitim süreci içerisinde iyi insan olmayı ıskalamamaları gerektiğine vurgu yaparak “Ben eğitim kurumlarına gittiğimde önce iyi insan yetiştirilmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Daha sonrasında iyi doktor, iyi esnaf, iyi şoför zaten olacaklar. Bunu bazen kaçırıyoruz. Tamamen sınavlara odaklanıp çocuklarımızın doktor mühendis olması beklentisi üzerine bütün kurgumuzu yapınca bir takım insani değerleri kaçırıyoruz. Halbuki biz insanız ve ailede başlayıp eğitim sürecinde de devam eden iyi insan olma özelliğini kazanmak mecburiyetindeyiz. Onu kaçırdığımızda zaten iyi profesörde olmuyor, iyi öğretmende olmuyor, iyi esnafta olmuyor. Önce iyi insan olmalıyız” ifadelerini kullandı.