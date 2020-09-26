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Vali Yazıcı Oruç Reis'te

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bakım işlemleri içinde Antalya Limanı’nda demirli olan Oruç Reis sismik araştırma gemisini ziyaret etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bakım işlemleri içinde Antalya Limanı'nda demirli olan Oruç Reis sismik araştırma gemisini ziyaret etti.


10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri çerçevesinde yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla 13 Eylül'de Antalya Limanı'na geldi. İkmal ve bakımını tamamlayan gemi Antalya Körfezi açıklarında bir süre bakımını yaptıkları cihazı test etmek için sefer yaptı ve ardından limana geldi. Vali Ersin Yazıcı'da bakım ve ikmal çalışmalarının devam ettiği gemi mürettebatını ziyaret etti.



Ziyaretten fotoğraf kareleri valiliğin sosyal medya hesabından paylaşıldı.


Fotoğraflarla verilen mesajda, Vali Yazıcının, Doğu Akdeniz'de sismik arama faaliyetleri yürüten, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı, 87 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi)ni ziyaret ettiği ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldığı bildirildi.

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