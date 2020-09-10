Vali Yazıcı pandemi denetimlerini yerinde inceledi

Vali Ersin Yazıcı "Sağlık İçin Hepimiz İçin" Covid 19 tedbirleri denetiminde Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu caddesi Fener Kavşağı'ındaki pek çok iş yeri ve işletmeleri; Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Mustafa Başoğlu'nun eşliğindeki bir heyetle ziyaret etti. İş yeri ve işletme sahipleriyle sohbet eden Vali Yazıcı, “ İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı 81 ilde mesken hariç istisnasız maske kullanımı zorunluluğunu, toplu taşım araçlarında ayakta yolcu alınmamasına ilişkin kararları denetledik. Salgın bilindiği gibi ülkemizde tekrar artış eğilimi gösterdi. Güvenli şehir, turizmin gözdesi güzel Antalya'mızı tedbirleri elden bırakmadan, rehavete kapılmadan virüse karşı korumaya devam edeceğiz. Şehrimizi el birliğiyle korumaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yaptığım denetlemelerde maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edilmesi beni mutlu etti.” dedi.

Vali Ersin Yazıcı, denetimleri boyunca işletme ve iş yeri sahipleriyle vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyararak maske mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.