Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Kas¸ yakınlarındaki Patara Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Vali Yazıcı, " I·nanıyorum ki, bu yılı tamamladıktan sonra ins¸allah buraya milyonlarca turist gelecek. Biz de bunu sagˆlamak adına tu¨m kurum ve kurulus¸lar olarak gayret ic¸erisindeyiz. C¸ok kısa su¨rede restorasyon c¸alıs¸maları tamamlanmıs¸, adeta ac¸ık hava mu¨zesine kavus¸mus¸ olacagˆız.” dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ilc¸e ziyaretleri kapsamında Kas¸'a 42 kilometre uzaklıktaki Patara'ya geldi. Vali Yazıcı'ya buradaki ziyaret ve incelemelerinde Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Antalya I·l Jandarma Komutanı Tugˆgeneral Tekin Aktemur, I·l Emniyet Mu¨du¨ru¨ Mehmet Murat Ulucan, I·l Turizm Mu¨du¨ru¨ I·brahim Acar es¸lik etti.Vali Yazıcı helikopterle geldigˆi Patara'da, Kas¸ Kaymakamı vekili Onur S¸atırogˆlu ve Belediye Bas¸kanı Mutlu Ulutas¸ tarafından kars¸ılandı.

Likya Birligˆi'nin bas¸kentligˆini yapan Patara Antik Kenti'ni gezen Vali Yazıcı'ya, Akdeniz U¨niversitesi Edebiyat Faku¨ltesi Arkeoloji Bo¨lu¨mu¨ o¨gˆretim u¨yesi ve kazı bas¸kanı Prof. Dr. Havva Is¸ık I·s¸kan tarafından yapılan c¸alıs¸malar hakkında bilgi verildi.

"Bu yılı tamamladıktan sonra ins¸allah buraya milyonlarca turist gelecek"

Patara'da yapılan c¸alıs¸maları bizzat inceleme fırsatı buldugˆunu belirten Vali Yazıcı, “Burada Ku¨ltu¨r Bakanlıgˆımızın, Antalya Valiligˆinin, Akdeniz U¨niversitesinin, digˆer kurum ve kurulus¸ların bu¨yu¨k katkılarını go¨rdu¨m. Burada 6 bin yıllık tarih var. I·ns¸allah biz bunu canlandırıp, Tu¨rk turizmine, Tu¨rk ku¨ltu¨ru¨ne kazandırmıs¸ olacagˆız. Meclis tiyatro alanı, posta telgraf binası, deniz feneri yas¸am bulacak. Bir kısmının restorasyonu tamamlanmıs¸. I·ns¸allah en kısa zamanda telgraf binamız da restore edilecek. Deniz fenerimiz restore edilecek. Du¨nya harikası cennetten bir ko¨s¸e olan Kas¸'ımızı, tekrar du¨nyaya Likyalılar vasıtasıyla Patara vasıtasıyla yeniden tanıtmıs¸ ve duyurmus¸ olacagˆız. Bu medeniyetin var oldugˆu, es¸siz gu¨zelliklerin ve denizin bulundugˆu bu gu¨zel vatan parc¸asını hep birlikte ayagˆa kaldıracagˆız. I·nanıyorum ki, bu yılı tamamladıktan sonra ins¸allah buraya milyonlarca turist gelecek. Biz de bunu sagˆlamak adına tu¨m kurum ve kurulus¸lar olarak gayret ic¸erisindeyiz. C¸ok kısa su¨rede restorasyon c¸alıs¸maları tamamlanmıs¸, adeta ac¸ık hava mu¨zesine kavus¸mus¸ olacagˆız.” dedi.

Vali Yazıcı, Patara'daki ziyaret ve incelemelerinin ardından Antalya'ya do¨ndu¨.