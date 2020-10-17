Vali Yazıcı, “Sağlık Çalışanları Anne ve Kız Kampı”na katıldı

Antalya Duacı Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Ersin Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ve sağlık çalışanları ile aileleri katıldı. 17 - 18 Ekim tarihleri arasında Duacı Gençlik Kampında yatılı olarak düzenlenen kampta yüzme, voleybol, okçuluk, tenis vb. aktiviteler gerçekleştirilecek.

“Kurallara uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olmalıyız”

Düzenlenen “Sağlık Çalışanları Anne ve Kız Kampı” ile zorlu pandemi sürecinde bizler için en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımıza bir nebze de olsa nefes aldırmayı amaçladıklarını belirten Vali Yazıcı; “İnsanlık olarak zor günlerden geçiyoruz. İnşallah hepimizin gayretiyle bu illeti en kısa sürede atlatacağız. Sağlık çalışanlarımız bizlerin hayatı için koranavirüs ile en ön safta mücadele etmekteler. Bu nedenle virüse karşı çok riskli bir konumdalar. Bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarımıza destek olmabilmek adına Maske - Mesafe - Temizlik kurallarına uymalıyız.” dedi.

“Bu zorlu süreçte sağlık çalışanları ve aileleri için bir nevi nefes”

Bu kampın ilk defa Antalya'da düzenlendiğini dile getiren Vali Yazıcı; “Sağlık çalışanlarımızın virüs ile mücadelede nasıl fedakarca çalıştıklarını biliyorum. Düzenlenen bu kampla bizler için her daim mücadele eden sağlık çalışanlarımız ve aileleriyle vakit geçirmek istedim. Onlara bu zorlu süreçte bir nebze nefes aldırmak istedik. Projenin tüm Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Virüs inşallah en kısa sürede bitecek. Eskisi gibi mutlu ve güzel günlerimize kavuşacağız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzü ve İl Sağlık Müdürlüğümüzü bu güzel çalışmadan dolayı kutluyorum. Burada sağlık çalışanlarımız ve aileleri için bir çok aktivite hazırlanmış. Siz değerli sağlık çalışanlarımız ve ailelerinize de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.” diye konuştu.

Konuşmasından sonra Vali Yazıcı, sağlık çalışanları ve aileleriyle sohbet ederek, sağlık çalışanlarının çocuklarıyla fotoğraf çektirip, aktiviteler gerçekleştirdi.

Yarın tamamlanacak anne-kız kampının ardından, 24-25 Ekim'de sağlık çalışanlarının çocukları, 31 Ekim-1 Kasım ve 7-8 Kasım'da ise baba-oğul ve yine anne-kız kampları gerçekleştirilecek.