Vali Yazıcı: " Tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyarak kullanmalıyız. "

Kaleiçi'nde bulunan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yazıcı'nın yanı sıra, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof.Dr. Osman Eravşar, Başkan Yardımcısı Yüksek Mimar Bekir Cenap Altıparmak, Arkeolog Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı, Şehir Plancısı İbrahim Öner, Arkeolog İlhan Kaymaz ve Hukukçu Üye Mesut Bayat katıldı.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Melike Gül'den çalışmalar hakkında bilgi alan ve Antalya'nın zengin bir tarihsel ve kültürel mirasa sahip olduğunu ifade eden Vali Yazıcı “Antalya'mız sahip olduğu tarihi ve turistik yerlerle adeta bir açık hava müzesi konumunda. İlimizde çok sayıda tarihi eser var. Bu eserlerin korunması, onarılması, restore edilmesi ve gelecek nesillere bir miras olarak bırakılması için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü olarak sorumluluklarımız var. Tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyarak kullanmalıyız. Antalya çok eski bir yerleşim yeri olduğu için gözle görülebilir çok tarihi eserimiz var. Bu konuda çok büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli alternatif turizm ile değere dönüştürmek istiyoruz. Biliyoruz ki artık günümüzde insanların tatil beklentileri değişti. İnsanlar artık tatillerinde kültürle doğayla buluşmak istiyor. Onun için elimizde bulunan potansiyelleri değerlendirerek coğrafyamızın bize sunduğu avantajlarımızı mutlaka ön plana çıkarmalıyız. Atalarımızdan emanet bu eserleri biz de gelecek nesillere aktarmalıyız.” dedi.