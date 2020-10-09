Vali Yazıcı: "Vaka sayımız düşmeye devam ediyor"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Turizmin gözdesi güzel Antalya'mızı tedbirleri elden bırakmadan virüse karşı koruyabiliriz. Antalya olarak pandemi de farkındalık ortaya koyduk. Vatandaşlarımız tedbirlere sıkı bir şekilde uyarak örnek teşkil etmekte. Antalya, Türkiye'nin turizm başkenti olarak örnek bir şehir. Şükürler olsun ki tedbirlerle vaka sayımız düşmeye devam ediyor. " dedi.

Vali Yazıcı, Korona virüs denetimi kapsamında, pandemi tehdidine karşı vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için alınan kararların sahadaki uygulanmasını Aksu'da incelemeye devam etti.

Aksu İlçesini ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, koronavirüs salgınına karşı vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin uygulanmasını yerinde inceledi. İçişleri Bakanlığımız tarafından 81 ilde istisnasız maske kullanımı kararı sonrasında, Aksu'daki maske kullanımı ve iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi. Aksu İlçesi İsmail Ogan Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde Vali Yazıcı'ya, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve beraberindeki heyet eşlik etti.

"Vaka sayımız düşmeye devam ediyor"

Vali Yazıcı, “Turizmin gözdesi güzel Antalya'mızı tedbirleri elden bırakmadan virüse karşı koruyabiliriz. Antalya olarak pandemi de farkındalık ortaya koyduk. Vatandaşlarımız tedbirlere sıkı bir şekilde uyarak örnek teşkil etmekte. Antalya, Türkiye'nin turizm başkenti olarak örnek bir şehir. Şükürler olsun ki tedbirlerle vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Önümüzdeki bu önemli süreci sizlerin de desteğiyle iyi bir şekilde yöneterek güzel günlere en kısa sürede kavuşacağız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına itinayla uyalım ki, kendiniz için çevreniz için herkes için alacağınız tedbirlerle bu savaşı kazanabilelim. Rehavete kapılmadan kurallara uyalım” dedi.

Yapılan denetimlerde işyeri sahipleri ve vatandaşları tedbiri elden bırakmama konusunda uyaran Vali Yazıcı, “Maske, mesafe, temizlik kuralına dikkat edilmesi beni mutlu etti..” diye konuştu.