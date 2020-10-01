Vali Yazıcı'dan Elmalı ilçesinde Korona virüs denetimi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde eşzamanlı gerçekleştirilen “Sağlık için hepimiz için” Koronavirüs denetimine Elmalı'da devam etti.

İlçe ziyaretleri kapsamında Elmalı İlçesini ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, koronavirüs salgınına karşı vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin uygulanmasını yerinde inceledi. Vali Ersin Yazıcı "Sağlık İçin Hepimiz İçin" Koronavirüs tedbirleri denetiminde Elmalı Helvacılar Çarşısı'ndaki iş yeri ve işletmeleri denetledi. Denetime, Elmalı Kaymakamı Harun Kazez ve Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile beraberindeki heyet eşlik etti. İçişleri Bakanlığımız tarafından 81 ilde istisnasız maske kullanımı kararı sonrasında, Elmalı'daki maske kullanımı ve iş yerlerinde alınması gereken tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaret ettiği iş yeri ve işletme sahipleriyle sohbet eden Vali Yazıcı, “İçişleri Bakanlığımız tarafından 81 ilde istisnasız maske kullanımı kararı sonrasında bugün denetimlerimizi tarihi bir ilçemiz olan Elmalı'da gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs halen aramızda. Şehrimizi ve kendimizi pandemi tehdidine karşı elbirliğiyle koruyabiliriz. Salgınla mücadelede önümüzdeki süreç çok önemli. Alınan tedbirler ve uyarılarla şükürler olsun ki rakamlar tekrar aşağı yönlü eğilim gösteriyor. Elmalı İlçemizde de gördüğüm kadarıyla pandemi tedbirlerine uyulmakta. Önümüzdeki bu önemli süreci sizlerin de desteğiyle iyi bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Antalya'mızda salgınla mücadelede vatandaşlarımız son derece duyarlı. Türkiye'nin turizm başkenti olarak örnek bir şehir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına itinayla uyalım ki, kendiniz için çevreniz için herkes için alacağınız tedbirlerle bu savaşı kazanabilelim. Rehavete kapılmadan kurallara uyalım. Sağlık için hepimiz için mücadeleye devam edelim. Sağlıklı bir Antalya için hepinizin desteğine ihtiyacımız var.” dedi.

Vali Ersin Yazıcı, denetimlerde işletme ve iş yeri sahipleriyle vatandaşları, tedbiri elden bırakmamaları ve rehavete kapılmamaları konusunda uyararak maske, mesefa, temizlik kuralını hatırlattı.