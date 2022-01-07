Vali Yazıcı'dan hatırlatma dozu uyarısı

Son zamanlardaki vaka sayılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Yazıcı, vatandaşların hatırlatma dozlarını olmaları çağrısında bulundu. Vali Yazıcı, kapalı alanların sık sık havalandırılması gerektiğini belirterek “Antalya'nın en soğuk zamanlarına giriyoruz. Hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Kapalı mekanları sık sık havalandıralım” dedi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen pandemi değerlendirme toplantısına Vali Ersin Yazıcı, Vali Yardımcıları Yalçın Sezgin ve Atıf Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ve İl Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı. Vali Yazıcı başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Antalya ve ilçelerde yürütülen pandemi önlemleri, aşılama, servis ve yoğun bakım doluluk oranları ile genel sağlık hizmetlerinin işleyişi gibi konular ele alındı.

“Vatandaşlarımızı aşılarını tamamlamaya davet ediyorum”

Pandemi sürecindeki genel durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Yazıcı, “Virüsle mücadelede aşı önemli bir etken. Aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızın hem kendi hem de çevresindekilerin sağlığı için bir an önce aşılarını olmaları son derece önemli. Bu nedenle vatandaşlarımızı aşı olmaya, eksik doz aşıları varsa aşılarını tamamlamaya davet ediyorum” dedi.

“Lütfen daha dikkatli olalım”

Toplum olarak pandemi sürecinde rehavete kapılmaması gerektiğine değinen Vali Yazıcı, “Toplum olarak maske-mesafe-temizlik kurallarını sahiplenmemiz gerekiyor. Toplum olarak hepimizde bir gevşeme var. Lütfen dikkatli olalım. Denetimlerimizi daha sıkı gerçekleştirelim. Denetimlerle kurallarımızı etkin bir şekilde uygulayalım. Antalya'nın en soğuk zamanlarına giriyoruz. Hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Kapalı mekanları sık sık havalandıralım” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda maske-mesafe-temizlik kurallarına uyarak tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı, Antalya'yı el birliğiyle bu tehditten kurtararak sağlıklı günlere hep birlikte kavuşmayı diledi.