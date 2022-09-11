Vali Yazıcı'dan İlköğretim haftası mesajı

Yeni eğitim ve öğretim dönemine başlamanın heyecanını içinde olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Aziz milletimizin teminatı olan biricik evlatlarımız, onların geleceğe hazırlanması için kol kanat geren sevgili velilerimiz ve eğitim ordumuzun kahraman neferleri olan öğretmenlerimiz ile birlikte yeni bir eğitim ve öğretim dönemine başlamanın heyecan ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Antalya'mızda bin 701 okulumuzda 34 bin 865 öğretmenimiz ve 484 bin 890 öğrencimiz ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemine merhaba diyoruz. Gururla ifade etmek isterim ki; Antalya birçok bakımdan olduğu gibi eğitim öğretim anlamında da Türkiye'nin en önde gelen şehirlerinden bir tanesidir. Antalya, eğitimin ailede başladığı, okulda geliştiği ve toplumda olgunlaştığı bilincine sahip bir şehirdir. Hayırseverlerin eğitime katkı sunduğu, öğretmen ve öğrencilerimizle her daim iç içe olduğu bir şehirdir. İlimizde eğitime verdiğimiz önemle birlikle eğitim kalitesi her geçen gün daha da artmaktadır” ifadelerini kullandı.

AHENK (Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma) ve ASİST (Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik) projelerinin bu yıl da uygulanmaya devam edileceğini belirten Yazıcı, “Sevgili gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizle donatılmış, bilime ve teknolojiye meraklı, okuyan, sorgulayan, araştıran, vatanını ve milletini seven, erken yaştan itibaren sporla tanışıp sporu bir hayat biçimi haline getiren, zararlı alışkanlık ve kötü arkadaşlıklardan uzak duran ve aynı zamanda kişisel gelişim ve sosyal beceri düzeylerini geliştiren bireyler olarak yetişmesi için çalışacağız” dedi. Vali Yazıcı, “Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır' sözünden ilhamla bizim için dünyanın en kıymetli varlıkları olan evlatlarımıza daha iyi eğitim imkânı sunmak için özen göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, fedakârca görevini ifa ederken Şehitlik makamıyla şereflenen, Gazilik unvanıyla onurlanan ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı ve şükranla yâd ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimize, sevgili velilerimize ve elbette biricik öğrencilerimize başarılarla dolu bir yıl diliyorum” dedi.